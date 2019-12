Grupo D'Or compra hospital São Carlos, em Fortaleza

O grupo D'Or comprou o hospital São Carlos, em Fortaleza, que passa a integrar a rede nacional de hospitais privados. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O hospital São Carlos foi fundado como uma clínica em 23 de janeiro de 1988 pela iniciativa de Francisco Monteiro de Castro Júnior e José Wilson Meireles da Trindade, ambos médicos.

O Hospital conta com leitos para internamentos cirúrgicos e clínicos, um amplo bloco cirúrgico com 8 salas cirúrgicas, Central de Material e Esterilização com certificação de esterilização padrão ouro e Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Centro de Hemodinâmica com 6 leitos; 28 leitos de UTI, Centro de Imagem Diagnóstica, Centro de imunização, Centro Especializado em Oncologia (Oncocentro), Medicina Nuclear, entre outros serviços.