Gol anuncia 'codeshare' com American Airlines

Para ter uma oferta diária de voos entre cidades da América do Sul e dos Estados Unidos, a Gol anunciou nesta terça (4) novo acordo de "codeshare" com a American Airlines. Com a parceria, que ainda aguarda aprovação das autoridades brasileiras e norte-americanas, os passageiros terão acesso a 53 voos da Gol a partir do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e de Fortaleza.

Para os brasileiros, a companhia vai oferecer conexões com a American Airlines em Orlando e Miami, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Nova York e Washington em um total de 540 operações. As informações são do Estadão Conteúdo.

No plano de expansão da American Airlines na América Latina estão previstos também voos para Paraguai, Uruguai, Argentina.

A malha atual da Gol atende 88 destinos no Brasil e 16 internacionais operados pela companhia, além de 149 destinos internacionais por meio de acordos "codeshare".