Global Hackathon 2020: maior competição em Direito e Inovação ocorre em Fortaleza ​

Cem pessoas estão participando, em Fortaleza, do Global Legal Hackathon, a maior competição de inovação em tecnologia jurídica do mundo. Durante os três dias de evento, juristas, empreendedores, designers e programadores desenvolverão projetos para voltados à melhoria da operação do Direito nas esferas privada e pública, bem como à promoção do acesso à Justiça.

O evento acontece simultaneamente em mais de 55 cidades pelo mundo e reúne, além dos maratonistas, investidores e representantes de outras categorias.​ Na Capital, a competição acontece no centro de inovação Ninna, na Avenida Dom Manuel, 1020.

Promovido pela MUVON – Escola de Direito e Inovação, a competição ocorre em três etapas: a primeira rodada da competição ocorre até amanhã (8), em cada uma das cidades-sede, das quais 12 no Brasil. O primeiro lugar de cada cidade, participa de uma semifinal virtual, quando são escolhidos doze representantes. Estes, participam da final em Londres.

Na edição do ano passado, o Global Legal Hackathon teve a participação de 6 mil pessoas em todo o mundo.​

O Brasil já é o país com o maior número de cidades-sede. Nas primeiras edições (2018 e 2019), times brasileiros venceram as primeiras etapas e disputaram a final internacional do Global Legal Hackathon.

Na competição participam profissionais de 4 categorias - pessoas da com expertise na área jurídica, empreendedores, desenvolvedores e designers que trabalham em grupos formados por cada uma das especialidades em uma maratona de 54 horas ininterruptas. ​

As três equipes vencedoras da primeira rodada, em Fortaleza, receberão premiação em dinheiro no valor de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil destinadas, respectivamente ao primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar terá, ainda, sua vaga garantida na semifinal do Global Legal Hackathon, a ser realizada em Londres. ​