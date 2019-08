Fintech oferece novas vagas de trabalho no Ceará

A fintech Stone abriu novas vagas de emprego em Cascavel e Sobral. As vagas são para o time comercial. No pacote de remuneração, a oportunidade dispõe de um salário fixo, com um bônus relacionado ao cumprimento de metas, vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

Para se candidatar e descobrir as vagas com as quais mais se identifica e a cidade mais próxima de você, é só acessar jobs.kenoby.com/stone. Não há pré-requisitos para a candidatura. No entanto, já ter atuado na área desejada é um diferencial. A Stone está em busca de pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil.

No site também é possível encontrar ofertas para consultor comercial externo para Fortaleza, Pacajus, Horizonte e Juazeiro do Norte.

Um dos primeiros unicórnios brasileiros, a Stone abriu capital na bolsa eletrônica Nasdaq, em Nova York, em outubro de 2018. As novas contratações visam acompanhar o ritmo acelerado de crescimento da companhia, que em 2018 duplicou sua carteira de clientes.