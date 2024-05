Fortaleza tem 3 bairros entre os 10 mais caros do Nordeste; veja ranking

A cidade de Fortaleza teve em abril três bairros entre os mais valorizados do mercado imobiliário do Nordeste. Nesse ranking, figurando na segunda colocação da região, está o Meireles, ficando apenas atrás de Pajuçara, em Maceió (AL). Os dados são do índice FipeZap, que avaliou o comportamento dos preços de milhares de apartamentos em 50 cidades do Brasil.

O metro quadrado médio no Meireles ficou em R$ 10.116, confirmando as tendências apontadas que em 2024 a localidade romperia a barreira dos R$ 10 mil/m². Pajuçara, primeiro lugar no Nordeste, fechou o mês com o valor médio de R$ 10.789 /m².

O próximo bairro na lista, de Fortaleza, é o Mucuripe, com preço médio de R$ 9.715 o metro quadrado. Ainda está no ranking, em penúltimo lugar, o bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na zona Sul da capital cearense, com o metro quadrado médio em R$ 9.080.

Ao todo, em Fortaleza, foram considerados 22.328 anúncios que estão cadastrados na plataforma de venda e aluguel. No acumulado do ano, a variação na Capital está com alta de 2,37%. Com relação ao mês anterior (março), a alta foi de 0,93%. Já a variação acumulada em 12 meses é de 5,92% positivo.

Apenas cinco capitais aparecem no ranking da região

Maceió domina o ranking FipeZap do mês de abril com quatro bairros figurando entre os metros quadrados mais caros. Além de Fortaleza, com três, também aparecem João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Recife (PE). Este último figura em décimo lugar, representado pelo bairro Boa Viagem, com o metro quadrado custando em média R$ 8.673.

Com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em abril/2024, o preço médio calculado para as 50 cidades brasileiras monitoradas pelo Índice FipeZap foi de R$ 8.902/m².

Entre as 16 capitais atualmente envolvidas no cálculo do índice, Vitória (ES) apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra (R$ 11.206/m²), sendo seguida por Florianópolis (R$ 11.144/m²); São Paulo (R$ 10.858/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.048/m²) e Curitiba (R$ 9.663/m²). Fortaleza apresentou a média de R$ 7.374 o metro quadrado.

