Comércio do Ceará tem 2º maior crescimento do Brasil em 12 meses, diz IBGE

Uma das atividades mais importantes da economia local, o comércio do Ceará vem apresentando resultados de destaque em âmbito nacional.

Divulgada nesta quarta-feira (8), a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, aponta que o varejo ampliado (que inclui a venda de carros, motos, peças automotivas e material de construção) no Estado cresceu 8,3% no acumulado de 12 meses encerrados em março. Este é o segundo melhor resultado do País, abaixo apenas do Maranhão cuja expansão foi de 13,9%.

Maiores crescimentos - Varejo Ampliado (12 meses)

Maranhão: +13,9% Ceará: +8,3% Espírito Santo: +5,9% Bahia: +5,4% Pernambuco: +5,2%

Favoreceram o resultado cearense as boas vendas de supermercados (14,5% de alta no período), materiais de construção (10,7%) e veículos (9,1%).

Já quando se considera o varejo restrito, o Ceará fica em terceiro no ranking nacional, com um avanço de 8,4% no volume de vendas em 12 meses, superado por Tocantins (10,5%) e Maranhão (9,8%).

Resultado de março

Já no indicador específico do mês de março, as vendas no Ceará ficaram praticamente estáveis em relação a fevereiro, assim como ocorreu no Brasil. No comparativo com março de 2023, houve crescimento de 8,8%.

