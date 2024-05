Médico lança livro voltado para o planejamento financeiro de profissionais da saúde

A organização financeira e o uso inteligente do dinheiro independem de faixas salariais. Mesmo para profissionais que ganham um valor mais elevado que a média, manter os gastos controlados afasta o risco do surgimento de dívidas.

Em busca de proporcionar aprendizados e estratégias para colegas médicos e outros profissionais da saúde, Paulo Porto, conhecido como “Doutor Investimentos” (@doutorinvestimentos), anestesista, palestrante e especialista em finanças, lança o livro “$em Plantões” nesta quarta-feira (8), no restaurante Moleskine Gastrobar, em evento privado.

De acordo com o autor, o título do livro é referente aos profissionais que, logo no começo da carreira, investem um grande valor em bens como carros e imóveis de alto padrão, e acabam dependendo da realização de múltiplos plantões para fechar as contas do mês. “Conheço colegas que ganham acima de 50 mil reais e conseguem gastar acima disso por completa desorganização”, explica Paulo Porto.

“O plantão não é o vilão. O vilão é o doutor, que acaba utilizando um plantão como uma bengala, como uma boia salva-vidas, depois que está completamente endividado e passa a vida totalmente baseada em plantões.”

O livro já está disponível tanto em versão física quanto digital, na livraria Leitura do Shopping RioMar Fortaleza e na Amazon. Interessados também podem adquirir por meio do portal oficial (doutorinvestimentos.com.br/).

O desenvolvimento do livro surgiu a partir da percepção de Paulo Porto sobre como os colegas de trabalho chegavam ao mercado de trabalho. Após os seis anos de faculdade, que muitas vezes são combinados com mais outros anos em cursos de especialização, os médicos acabam entrando no mercado com o desejo de ganhar o máximo de dinheiro em um curto período, o que acaba provocando um excesso de gastos.

“O que acontece é que o colega termina a faculdade, não passa na residência, começa a trabalhar. Nesse primeiro ano de trabalho, o cara já comprou uma BMW, uma Mercedes. Ele tem tanta conta que não consegue mais ir para a residência. (...) Esse provavelmente não volta mais para se especializar e vai passar o resto da vida refém dos plantões”, pontua Porto.

Crescimento com responsabilidade

Para os profissionais que estão no início da carreira, o especialista reforça que o caminho “pé no chão” é o mais indicado, sem que haja uma elevação do padrão de vida de forma súbita.

“Eu sempre digo que é muito mais inteligente você utilizar os juros compostos a seu favor, através de uma carteira de investimentos, do que você usar os juros compostos contra você, através de financiamentos.”

Dentro desse contexto, financiamentos de casa própria, apartamentos e viagens caras são os principais fatores de endividamento. “Não adianta sair da faculdade e já querer andar de BMW e ter um apartamento de 200m².”

Em relação aos conteúdos disponibilizados no livro, o autor explica que o foco é ensinar a ter uma “mentalidade vencedora”, sem trazer os melhores investimentos do momento ou tendências do mercado de finanças, pois cada estratégia deve ser individual e que funcione para cada necessidade.

“‘Investir é proteger’. É proteger seu patrimônio da inflação, seu capital, os investimentos do ‘risco Brasil’, a si próprio, afinal de contas, você é seu gerador de dinheiro. Essa é a ideia principal que eu passo com o livro.”

Caminhos para a saúde financeira

Com opções de investimentos em Tesouro Direto, CDBs, empresas na bolsa de valores, criptomoedas e tantos outros, há diversos caminhos que os profissionais da saúde podem seguir no caminho de decisão de como preservar o dinheiro.

No livro “$em Plantões”, Paulo Porto comenta que o profissional deve focar no “autopagamento”, ou seja, retirar uma porcentagem fixa do salário e utilizar para investimentos, enquanto o restante seria voltado para os gastos fixos.

“O autopagamento é a grande chave do negócio para você formar sua capacidade de poupança. E através dessa capacidade de poupança é que o profissional consegue montar as estratégias de reserva de emergência, reserva estratégica da carteira de investimentos propriamente dita e da gestão de risco”, comenta.

Serviço

Livro “$em Plantões”

Disponível no portal oficial, Amazon e Livraria Leitura do Shopping RioMar Fortaleza

Paulo Porto - CRM / 11330​