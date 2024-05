Empresa goiana conclui resort de luxo no Ceará em 2026 e expande investimento no NE

A goiana GAV resorts, que atua no mercado de multipropriedade, está expandindo as operações no Nordeste e prevê concluir em 2026 o seu empreendimento de luxo no Ceará, o Jeriquiá Lagoa Resort, na Praia do Preá, em Cruz.

Com 288 apartamentos e 12 bangalôs, o resort é localizado em frente à Lagoa do Paraíso e conta com uma área 25.548,30 metros quadrados.

Com seis empreendimentos entre lançados e em construção na região, o valor geral de venda (VGV) já atinge R$ 3 bilhões. Os lançamentos mais recentes são o Areya Barra Resort, em Barra de São Miguel, Oikos, em Maragogi, ambos em Alagoas, e Pipa e Pipa Island Resort, em Tibau do Sul no Rio Grande do Norte.

Além do resort no Ceará, outros dois projetos estão em construção avançada em Pernambuco, ambos situados no balneário de Porto de Galinhas, com previsões de entrega em 2024 e 2025.

Como funciona o modelo de multipropriedade

Em um hotel ou resort multipropriedade (ou timeshare), o comprador adquire cotas que dão direito a usar uma propriedade, geralmente um apartamento ou quarto, por um período específico a cada ano. Funciona como um clube de férias, em que o proprietário tem uma fração de tempo do imóvel, podendo usufruir dele durante semanas ou meses pré-determinados.

