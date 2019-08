Família Romcy move ação na Justiça por uso indevido da marca em 'atacadão'

A conhecida rede varejista cearense Romcy não está retornando ao mercado com uma loja atacadista no bairro do José Walter. Depois de um vídeo circular nas redes sociais anunciando a nova iniciativa, a família Romcy confirmou que não tem relação com a loja e que está movendo ação na Justiça por uso indevido da marca e do slogan.

"O atacadão não é nosso. Alguém quis se aproveitar do nome e da logomarca da rede da nossa família. Estavam usando até mesmo slogan", disse Lara Romcy, neta de Antônio Romcy, criador da marca.

"Acho que eles poderão até abrir, mas não terão o nome da nossa marca", completou.

No vídeo promocional, é possível ver que a empresa usou uma identidade visual bastante semelhante à da Romcy tradicional. Ainda é possível ver que o slogan "Barato todo dia" estampa a fachada do projeto.

A reportagem foi até o local onde a loja está sendo construída e encontrou um galpão em reforma. Na entrada é possível ver uma faixa anunciando a chegada de "grande rede varejista e atacadista". O texto ainda pede que sejam enviados currículos para possíveis contratações.

Os donos da loja foram procurados para dar esclarecimentos, mas não atenderam as ligações da reportagem até o fechamento desta matéria.

História

Criado em 1960, o Grupo Romcy foi uma tradicional rede varejista cearense que operava com 12 lojas, entre hipermercados e supermercados. A rede tinha 11 lojas na Capital cearense e uma em Maracanaú. Além disso, a rede possuia uma central de compras em São Paulo. O Grupo Romcy fechou na década de 1990.