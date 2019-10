FAICQ leva inovação, empreendedorismo e oportunidades de negócios para o Sertão Central

“Empreendedorismo, Transformação Digital e Negócios” é o tema da FAICQ 2019 - Feira de Negócios do Sertão Central que começa nesta quinta-feira (17) e segue até o sábado (19), na Praça da Igreja Matriz de Quixeramobim. Realização do Sebrae/CE e da Prefeitura Municipal, a Feira busca fomentar a comercialização dos pequenos negócios locais, além de apresentar oportunidades para abertura de novos negócios, difundir o empreendedorismo na região, estimulando a formalização, ampliação e inovação de empreendimentos competitivos e sustentáveis, por meio de orientações empresariais sobre gestão, tecnologia e promoção de acesso a mercado.

No ambiente da feira, estarão expostos produtos e serviços baseados nas vocações da região, integrando expositores e visitantes. Para isso, a FAICQ está estruturada em formato de arenas, sendo as principais: Arena dos Negócios Digitais, Arena dos Negócios Locais, Arena do Ambiente de Negócios, Arena dos Negócios Criativos, Arena do Empreendedor e Arena do Agronegócio. A arena do conhecimento irá abrigar toda a programação técnica do evento, e ocorrerá no período da manhã e tarde, durante os três dias, sendo realizada em conjunto com os parceiros locais (CENTEC, CDL, Escola Profissionalizante, UNIQ e Senac Quixadá).

Com a expectativa de atrair cerca de 10.000 visitantes nos três dias de evento, a FAICQ 2019 será uma oportunidade de encontro para três principais públicos: empresários interessados em ampliar, melhorar ou diversificar suas empresas; potenciais empreendedores, que buscam oportunidades e conhecimento sobre empreendedorismo e inovação; e o público consumidor, que terá a oportunidade de conhecer e adquirir produtos e serviços da região.

Buscando atender esses diferentes perfis de participantes, a programação da FAICQ 2019 conta com diversas atividades que devem contribuir para disseminar a cultura da inovação e transformação digital na região, além de fortalecer os pequenos negócios locais como agentes ativos nos avanços socioeconômicos. Serão realizados seminários, palestras, rodadas de negócio e oficinas durante toda a Feira. O uso das redes sociais para alavancar vendas de varejo, a utilização de ferramentas de marketing digital e a atuação das mulheres de negócios do Sertão Central serão alguns dos temas trabalhados ao longo dos três dias de evento.

Entre os diferenciais da FAICQ 2019 estão as arenas temáticas planejadas para promover uma experiência completa e facilitada para os diferentes perfis de participantes do evento. Outro diferencial desta edição é a oportunidade dos visitantes interagirem com a feira pelo WhatsApp, acumulando pontos através da visitação aos espaços e concorrendo a prêmios ao final do evento. A ideia desta iniciativa é estimular os participantes a visitarem o maior número de espaços da feira, prestigiando os expositores e a programação técnica.

A FAICQ conta ainda com uma vasta programação cultural, construída em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult), que irá prestigiar os artistas e a cultura local. O evento também irá sediar o concurso do Queijo Coalho e a exposição do maior queijo coalho do mundo, fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal com produtores locais.

Como parte da programação da FAICQ, também serão realizados eventos como o Seminário Integra Agro Sertão Central, a Rodada de Negócios para Bovinocultores de Leite e o I Seminário Mulheres de Negócios do Sertão Central. Mais informações sobre a

FAICQ 2019 estão disponíveis no site www.faicq.com.br.

SERVIÇO

FAICQ 2019 - Feira de Negócios do Sertão Central

Local: Praça da Matriz - Monsenhor Salviano Pinto, 507, s/n, Praça, Centro - Quixeramobim, CE

Data: 17 a 19 de outubro

Horário: 8h às 18h (capacitações) e 18h às 23h (feira)