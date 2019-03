Fabricante do Rivotril fechará fábrica no Brasil

A Roche Farma Brasil, empresa de origem suíça de produtos farmacêuticos e de diagnóstico, anunciou nesta segunda-feira (25) que irá encerrar sua produção de medicamentos no Brasil, com o fechamento nos próximos quatro ou cinco anos, da fábrica de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A companhia continuará atuando no país, nas unidades de São Paulo e Goiás, mas apenas com a venda de produtos importados.

Após o fim da unidade no Rio, Rivotril, Prolopa e Valium continuarão sendo comercializados. Lexotan, Bactrim e Dormonid, porém, serão produzidos por outras empresas que compraram recentemente as marcas.

Segundo a empresa, os medicamentos biológicos e de alta complexidade também continuam sendo importados e distribuídos no Brasil normalmente.

A fabricação de produtos farmacêuticos pela Roche no Brasil se iniciou em 1931 no Rio de Janeiro. Desde 1978, a fábrica está localizada em Jacarepaguá.