Estado tem 912 vagas de trabalho disponíveis nesta quinta-feira (12)

O Sine/IDT está ofertando 912 vagas de emprego nesta quinta-feira (12) em todo o Ceará. As oportunidades incluem 98 cargos destinados a Pessoas com Deficiência (PCD).

A Capital é o município com o maior número de vagas, concentrando 350 do total. O destaque são as vagas para corretor de imóveis, que somam 100 oportunidades, além de vendedor pracista (24 vagas), consultor de vendas (14 vagas) e auxiliar de mecânico de autos (10 vagas).

Fortaleza tem disponíveis 51 oportunidades para PCDs, com evidência para auxiliar de limpeza (10 vagas), cobrador de transportes coletivos (5 vagas) e repositor de mercadorias (5 vagas).

Maracanaú, ainda na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também se destaca pela concentração de oportunidades, sendo responsável por 132 dod total. A grande maioria delas, 95 vagas, são para costureiro à máquina na confecção em série. O município também possui uma vaga para porteiro para PCD.

No Pecém, há 92 corgos disponíveis, destacando-se ajudante de obras (20 vagas), auxiliar de cozinha (15 vagas), garçom (15 vagas) e recepcionista atendente (15 vagas). Para PCD, há uma vaga para auxiliar de linha de produção.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do Sine em todo o Estado portando carteira de trabalho, física ou digital, e currículo.