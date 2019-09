Erro em sistema da Gol envia mensagens de atrasos de voos a passageiros de Fortaleza 

Um erro no sistema de status de voos da Gol Linhas Aéreas confundiu passageiros com partidas do Aeroporto Internacional de Fortaleza neste domingo (8). A falha possibilitou o envio de mensagens a viajantes, notificando atrasos nas decolagens. Pelo menos 10 voos da companhia com origem da Capital apontavam adiamentos de no mínimo três horas. Os clientes receberam os avisos do Google Assistente e do aplicativo da Gol.

Em nota, a companhia informou que não há atrasos e que houve instabilidade no sistema da empresa.

"A Gol informa que ocorreram instabilidades pontuais no sistema de status dos voos, que enviou aleatoriamente e indevidamente mensagens para os Clientes. A companhia esclarece que não há atrasos ou cancelamentos dos voos neste momento e que já está tomando as medidas necessárias para resolver o problema".

Caso

Márcia Ximenes, professora universitária, está com viagem marcada para às 23h55 com destino à Juazeiro do Norte. Um alerta do Google apontava que o voo dela sairia de Fortaleza às 2h55 de segunda-feira (9).

"Recebi esse aviso do Google dizendo que o voo está atrasado e esse novo horário. Daí, entrei no site da Gol com o localizador e diz lá que o voo está atrasado, mas não diz esse novo horário. Só diz que está atrasado", disse.

Ela acrescentou que sempre preenche a opção de receber informações do voo por e-mail por confiar que a empresa aérea comunique o passageiro caso ocorra atraso ou outra eventualidade. "Dessa vez, recebi o aviso do Google de 3h de atraso no voo, mas fiquei que foi uma falha no sistema e não há atrasos. Mas e os outros passageiros ficaram sabendo da falha? E quem confiou no aviso que recebeu sobre o atraso e for para o aeroporto 3h depois?", completou a professora.

A reportagem verificou que um voo da Gol de Fortaleza para o Rio de Janeiro (Galeão), previsto para às 17h05, estava com saída às 20h05. No entanto, a partida ocorreu às 17h04 deste domingo, sem atraso. Às 17h30, o site FlightRadar mostrava oito voos atrasados na Capital.