Em 90 dias, começa a operar em Fortaleza stopover da Air France-KLM/Gol

Em um evento de celebração da operação de um ano do centro de conexões de voos em Fortaleza, a Air France-KLM e a companhia aérea Gol anunciaram que o stopover, conexão de ou mais dias para passageiros, irá operar em 90 dias.

No início da operação, as companhias aéreas citadas pronunciaram que seria instaurado um stopover na Capital cearense, fazendo com que os passageiros distribuídos por meio dos voos para várias partes do Brasil aproveitassem alguns dias no Ceará.

Ampliação da malha viária

Atualmente, a companhia Gol põe à disposição sete aeronaves para a realização das operações referentes ao hub, que estão organizadas nos períodos da manhã e fim da tarde.

No segundo ano de operação, a expectativa das companhias aéreas é de um crescimento em 28% no número de voos do hub. Além disso, haverá elevação de 31% na quantidade de assentos disponíveis na comparação com os 12 primeiros meses.

No primeiro do hub, a aérea Gol anunciou aumento de 39% em sua oferta de voos em Fortaleza referente ao mesmo período do ano anterior. Segundo a companhia, foram 16.683 voos realizados, conduzindo mais de 2,4 milhões de viajantes no último ano.