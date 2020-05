Confira o calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600

A Caixa Econômica Federal começará a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir da próxima segunda-feira (18) e o calendário do pagamento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (15). (Veja o calendário completo abaixo)

Conforme a portaria sobre o calendário, assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, o cronograma começa segunda e segue até 13 de junho. A lei que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o benefício também foi sancionada.

Ao todo, são três calendários, sendo um para recebimento em poupança social, outro para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família e um terceiro para saque em espécie para poupança social e demais públicos.

A portaria Nº 386 prevê que quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril terá acesso à segunda parcela em poupança social digital aberta em seu nome a partir da próxima quarta-feira (20), de acordo com a data de nascimento.

Em casos como este, nascidos em janeiro e fevereiro receberão a segunda parcela no dia 20 de maio; os nascidos em março e abril, no dia 21; os de maio e junho, no dia 22, e assim sucessivamente.

Como forma de evitar aglomerações nas agências, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual.

Esse público poderá realizar saques em espécie somente a partir de 30 de maio até 13 de junho, a depender também da data de nascimento.

Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família vão receber a 2ª parcela nas mesmas datas e da mesma forma que os demais, nos últimos 10 dias de maio.

Porém, os saques em espécie já começam na próxima segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1.

Confira os calendários: