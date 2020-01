Ceará tem 1001 vagas de emprego disponíveis pelo Sine, veja a lista

O Sine/IDT está com 1001 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Do total, 98 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades estão por todo o Estado: Capital, Região Metropolitana e Interior. De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 484 oportunidades, sendo 53 para pessoas com deficiência.

Na capital, a função que mais acumula vagas é a de operador de telemarketing, com 100 oportunidades; seguida por vendedor pracista, com 37; auxiliar de cozinha, com 35 e garçom, com 30. Para as pessoas com deficiência, as oportunidades são para: teleoperador, 19 vagas; motorista de ônibus urbano, 15 vagas; auxiliar de linha de produção, 4 vagas e repositor de mercadorias, 03 vagas.

No Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, o destaques são repositor em supermercados (03); Web designer (01) e Churrasqueiro (01). Para as pessoas com deficiência: Atendente de telemarketing (10) e auxiliar de linha de produção (05).

No Pecém, a maior parte das vagas é para garçom, recepcionista e auxiliar de cozinha, cada um com 15 vagas. Também há postos de trabalho disponíveis para motorista carreteiro (08) e cozinheiro geral (05).

Em Maracanaú, costureiro (26); costurador de calçados (10); assistente de vendas (05); instalador de equipamentos de comunicação (04); vendedor porta a porta (04); técnico mecânico (03) e passador de roupas (03), concentram a maior parte das 83 vagas disponíveis. Para as pessoas com deficiência (PcDs), as oportunidades são para auxiliar de linha de produção (20); motorista de caminhão (02) e auxiliar de estoque (02).

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, os postos de trabalho são para: mecânico de ar-condicionado e refrigeração (01); mecânico de automóveis e caminhões (01); Serralheiro industrial (01) e Soldador (01). Enquanto Itaitinga disponibiliza duas vagas: uma para eletricista de veículos e outra para vendedor interno.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor porta a porta (04); consultor de vendas (03); vendedor pracista (02); operador de máquinas (02); representante comercial autônomo (02); supervisor de vendas comercial (02).

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem suas principais vagas divididas em: eletricista de rede (50); Vendedor porta a porta (05); eletricista de iluminação pública (04); Consultor de vendas (04) e Consultor de vendas (04).

Em Quixadá, há vagas para servente de obras (07); Vendedor porta a porta (04); Nutricionista (02); Cozinheiro geral (02); Soldador (01); Promotor de vendas (01); Manicure (01); gerente de supermercado (01); Digitador (01); Cabeleireiro (01) e Auxiliar de cozinha (01); auxiliar administrativo (01).

Em Itapipoca, as vagas são para: auxiliar de cozinha (20); garçom (20) e representante comercial autônomo (01). Em Paracuru, existem 03 vagas disponíveis para garçom.

Em Aracati, há três vagas para vendedor pracista e uma vaga para Consultor de vendas, costureira, motorista de caminhão e supervisor de vendas comercial.

No município de Crateús, as principais vagas são para: cuidador de idosos (02); empregado doméstico nos serviços gerais (02); operador de caixa (02); pedagogo (02) e vendedor de serviços (02)

Em Limoeiro do Norte, os destaques ficam com auxiliar de segurança (20); vendedor interno (02); nutricionista (02); cozinheiro de restaurante (01) e gerente comercial (01). Para pessoas com deficiência, garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias e trabalhador da confecção de calçados, cada um com uma vaga.

Em Iguatu, há duas vagas disponíveis para mecânico de motocicletas e uma vaga para camareira de hotel, lavadeiro, panfleteiro, soldador e vendedor pracista.

"Plano de Carreira"

Ouça no Podcast “Plano de Carreira” dicas de como montar seu currículo e como se preparar para entrevista de emprego:

Para se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.