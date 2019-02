Ceará perde mais de 7 mil beneficiários de planos de saúde em 2018

O número de beneficiários em planos de assistência médica caiu 0,55% em 2018, na comparação com o ano anterior, no Ceará. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (5) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em dezembro do ano passado, o Estado possuía 1.270.248 beneficiários, enquanto que em igual período de 2017 o número era de 1.277.302, um decréscimo de mais de 7 mil clientes.

Já os planos exclusivamente odontológicos tiveram aumento de 2% entre os anos, e o número de clientes passou de 912,3 mil para 930,7 mil beneficiários.

Entre os planos com mais beneficiários do Estado, a Unimed Ceará teve a maior redução no período, de 0,85%, seguida da Unimed do Cariri (-0,41%), Unimed Sobral (-0,10%) e Unimed Fortaleza (-0,02%).

Segundo a ANS, a Hapvida registrou a maior alta (2,4%). Logo em seguida aparecem, Free Life (0,99%), Amil (0,63%) e Bradesco Saúde (0,17%).

A Hapvida lidera o número de beneficiários no Ceará, com 536.892 clientes. Em seguida aparecem Unimed Fortaleza (319.104) e Unimed do Ceará (64.827).

Em todo o Estado, a maior parte dos beneficiários faz parte dos planos coletivos empresariais, com 750.002 clientes. Já os planos individuais ou familiares possuem 371.496 beneficiários.

Brasil

Os dados fornecidos pelas operadoras de planos de saúde mostram estabilidade no número de usuários em todo o País. O setor encerrou o ano de 2018 com 47.377.920 beneficiários de planos médico-hospitalares e 24.194.829 beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.

Na comparação com dezembro de 2017, houve crescimento nos dois tipos de segmentação. Nos planos de assistência médica, em um ano houve acréscimo de 200.217 beneficiários e, nos planos exclusivamente odontológicos, o aumento foi de 1.411.805 beneficiários.

Os dados por Unidade Federativa mostram aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 17 estados e no Distrito Federal. São Paulo registrou o maior crescimento em números absolutos no período (58.305 beneficiários a mais). Já nos planos odontológicos, 25 unidades federativas registraram aumento de beneficiários, e São Paulo também se destacou, com 497.721 beneficiários a mais nessa segmentação.