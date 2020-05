Ceará é o estado no Nordeste com maior acesso de prefeituras à fibra ótica

O Ceará foi apontado como o estado no Nordeste com o maior número de prefeituras com acesso a conexão por fibra ótica. Ao todo, a pesquisa TIC Governo Eletrônico apontou 84 municípios no Estado. O segundo lugar ficou com Alagoas, onde 77 prefeituras tem acesso à conexão por fibra ótica.

O estudo foi conduzido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

A lista de estados no Nordeste ainda conta com Maranhão (61), Piauí (51), Rio Grande do Norte (64), Paraíba (66), Pernambuco (65) , Sergipe (69), e Bahia (68).

Em relação ao Brasil, o Ceará ficou atrás apenas do Rio de Janeiro (95), São Paulo (87), Paraná (93) e Santa Catarina (92).

A pesquisa ainda aponta que a proporção de prefeituras com até 10 mil habitantes com acesso à conexão por fibra ótica no País passou de 32% em 2017, para 63% em 2019. Já entre os municípios entre 10 mil e 100 mil habitantes o número subiu de 52% para 79%.

Na análise regional, esse tipo de conexão foi mais registrada no Sul (89%). O ranking segue com Sudeste (77%), Nordeste (66%), Centro-Oeste (58%) e Norte (54%).

Presença digital

A TIC Governo Eletrônico também indicou que os órgãos públicos, estaduais e municipais, aumentaram a presença na internet, através de sites e redes sociais. Ainda assim, o estudo aponta que a utilização de ferramentos para interação em tempo real ainda é reduzida, citandos os chats e chatbots.

Em 2019, 85% dos órgãos públicos federais e estaduais e 82% das prefeituras tinham perfil em redes sociais. A presença on-line por meio de websites atingiu 95%, tanto entre os órgãos públicos federais e estaduais, como prefeituras.

“Hoje em dia, é fundamental que as organizações públicas estejam presentes na Internet. A adoção de plataformas e aplicações suportadas pela rede que permitem a interação com os cidadãos também facilita a busca de informações e o acesso à serviços públicos pela população. Com a pandemia COVID-19, por exemplo, as organizações públicas poderiam utilizar essas tecnologias para prover o acesso de forma remota a informações e serviços fundamentais para a sociedade”, analisa Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br.