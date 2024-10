Por que se planejar agora para as contas de janeiro?

Se você acha que é cedo demais para falarmos deste assunto, está enganado e posso te mostrar os motivos. Se voltarmos ao hábito de pensar nas contas mensais apenas na data do seu vencimento, continuamos a incorrer em um grave erro: não planejar o futuro financeiro e permanecer, mais um ano, com preocupações com seu dinheiro.

Então, se sabemos que existem contas específicas todo início de ano, devemos nos planejar para pagá-las sem surpresas.

O começo do ano costuma ser um período de aperto financeiro para muitas famílias. São diversas despesas, como a fatura do cartão de crédito que chega mais alta após as festas de dezembro, além de IPTU, IPVA, taxa de matrícula nas escolas e material escolar.

Se esse é o seu caso, saiba que é possível começar 2025 de um jeito diferente. Mas, para isso, o ideal é começar a se planejar o quanto antes. Vamos lá.

Você pode começar a estimar o quanto precisará gastar com as contas extras do início do ano e iniciar seu planejamento desde já. Isso diminui a probabilidade de endividamento e facilita o gerenciamento das despesas de janeiro.

Uma vantagem para quem é funcionário CLT ou recebe bônus no final do ano é a possibilidade de reservar uma parte desse valor, já se preparando para as despesas de dezembro e janeiro.

Vejam algumas contas que podem ser planejadas:

IPVA e IPTU: Calcule os valores com base no ano anterior

É inteligente reservar uma quantia em dinheiro para quitar esses impostos, pois o pagamento à vista pode garantir significativos descontos. A estimativa dos valores não é complicada: para o IPVA, o imposto corresponde a uma porcentagem do valor do veículo; já no caso do IPTU, você pode utilizar o valor cobrado no ano anterior como referência.

Material escolar

Para quem tem filhos, outro gasto comum no início do ano é com material escolar e uniformes. Uma dica é estimar o valor necessário com base no que foi gasto este ano e adicionar uma margem para cobrir a inflação do período.

Melhorias na casa

Percebo também que, no começo do ano, muitas famílias querem fazer melhorias na casa. Esses cuidados de manutenção também devem ser incluídos no planejamento agora.

Natal e festas de fim de ano

O final do ano é geralmente um período de muitas festividades. Inclua esses gastos no orçamento para começar o ano sem dívidas ou pendências no cartão de crédito.

Para o Natal, a sugestão é fazer uma lista das pessoas que você pretende presentear. Além disso, divida essa lista entre presentes de diferentes faixas de preço: mais caros, intermediários e lembranças.

Dessa forma, você já terá um orçamento total para os presentes e poderá aproveitar a Black Friday para adiantar as compras com desconto.

Viagens ao longo do ano

Outra dica é começar a planejar as viagens que você pretende fazer ao longo de 2025. Estime o valor necessário para a viagem e divida o total pelo número de meses até a data desejada.

Atenção às parcelas

Cuidado com as compras parceladas no cartão de crédito. Embora sejam convenientes, é preciso monitorar de perto para que elas não se tornem um problema. “De parcela em parcela, você pode se surpreender com uma fatura alta demais”, alerta Thiago Ramos, coordenador da Serasa. Ele recomenda que o valor total das parcelas, somado aos gastos com lazer, não ultrapasse 30% da renda mensal.

Não confunda adiantamento das férias com um salário extra

Thiago Ramos também alerta para uma confusão comum entre trabalhadores CLT: achar que o salário recebido antes das férias é um valor extra e que pode ser gasto livremente. Na verdade, a maior parte desse valor é um adiantamento do salário. Ou seja, no mês seguinte, o trabalhador não receberá o valor integral. O único dinheiro extra é o terço de férias.

Comece o planejamento

Com esses números em mãos, é hora de começar a se planejar. Some os valores necessários para as despesas de dezembro e do começo do ano. Em seguida, divida o total pelo número de meses até lá. Aproveite o 13º salário para reforçar essa reserva e alcançar o valor necessário com mais facilidade.

Para os demais gastos previstos para 2025, como viagens, aniversários e datas especiais, crie um fundo de reserva e construa-o mês a mês.

Cuidado com os golpes!

Essa dica vale para o ano todo, mas as tentativas de golpe aumentam no fim do ano. Existem muitos relatos de golpes usando o nome da Serasa, especialmente no final do ano, quando o consumidor está com mais dinheiro. Fica o alerta.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

