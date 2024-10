Moura Dubeux lança 1,2 mil apartamentos e supera R$ 1 bilhão

A Moura Dubeux lançou no mercado quatro empreendimentos, com Valor Geral de Vendas (VGV) somando R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre.

Entre os projetos, está o Casa Mauá, em Fortaleza, um prédio de alto padrão com 117 apartamentos. A lista é completada pelo Trairi, em Natal, o Infinity, em Salvador e Manguinhos (PE). Os projetos somam 1,2 mil apartamentos.

Legenda: Projeto do Casa Mauá, prédio da Moura Dubeux no Meireles Foto: Divulgação

Conforme prévia operacional protocolada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa também atingiu R$ 1 bilhão em vendas no 3º tri. “Os dois indicadores significam números recordes”, destaca Diego Villar, CEO da Companhia.

Os lançamentos saltaram 242,8% sobre o registrado em igual período do ano passado e 72,4% superior em relação aos três meses imediatamente anteriores. No acumulado do ano até setembro, alcançaram R$ 2,08 bilhões, com incremento de 79,1% ante o mesmo intervalo de 2023.

Quanto às vendas, que totalizaram 1.136 unidades, o montante de R$ 1 bilhão significou aumento de 146,2% ante o terceiro trimestre de 2023 e de 104,4% em relação ao segundo de 2024. No acumulado até setembro, somou-se R$ 1,8 bilhão, com expansão de 72,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.