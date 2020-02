Ceará conta com 959 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (13)

O Sine/IDT está ofertando 959 vagas de emprego nesta quinta-feira (13). Do total, 98 disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcDs). As oportunidades abrangem todo o Ceará: Capital, Região Metropolitana e interior.

A Capital concentra o maior número de vagas, sendo responsável por 284. As principais ocupações são vendendo pracista (17), motorista carreteiro (06), operador de telemarketing (110), frentista (20), entre outras.

Desse total de oportunidades em Fortaleza, 62 são para pessoas com deficiência (PcDs), que oferece vagas nas seguintes funções: motorista de ônibus urbano (15), Auxiliar de linha de produção (08), Lavador de ônibus (05), jardineiro (1) e atendente de lojas (02), entre outras.

Outras regiões do interior também oferecem empregos formas. As principais localidades que apresentam maior volume de vagas são: Aracati (158), Maracanaú (64), Pecém (71) e Sobral (46).

Como se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.