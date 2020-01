Cadastro Positivo: SPC Brasil libera consulta das empresas nesta quarta-feira (15)

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) disponibilizará ao mercado o acesso ao Cadastro Positivo nesta quarta-feira (15). A partir dessa data, instituições financeiras, comerciantes e demais empresas que trabalham com concessão de crédito poderão consultar o banco de dados para subsidiar a análise de seus clientes.

Neste primeiro momento, o mercado poderá consultar cinco tipos de informações: score de crédito do consumidor, índice de pontualidade de pagamento, índice de comportamento de gastos e índice de consultas que o CPF do consumidor tem por segmento de empresas. Também haverá a possibilidade de a empresa credora acessar o histórico consolidado de compromissos financeiros assumidos pelo consumidor.

As informações do Cadastro Positivo irão auxiliar o processo de análise de crédito e só podem ser acessadas por empresas nas quais o consumidor busca crédito.



Desde novembro do ano passado, mais de 120 milhões de consumidores vem sendo notificados via SMS, e-mail ou correspondência física sobre a abertura automática do seu Cadastro Positivo. Ao receber a comunicação, o consumidor fica apto a acessar o site do SPC Brasil para acompanhar o seu score de crédito e o histórico de compromissos financeiros a partir de um login e senha individualizados.

Nesta primeira etapa, fazem parte do Cadastro Positivo todos os consumidores que possuem operações de crédito nos cinco principais bancos do país e em outras 100 instituições financeiras. Embora automático, o consumidor pode optar por sair do cadastro ou reingressar a qualquer momento, caso se arrependa da decisão. Para os próximos meses, a população não-bancarizada também terá sua oportunidade, pois estão previstas o envio de informações por parte de empresas do varejo, telefonia e concessionárias de água e luz.