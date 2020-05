BNB prorroga parcela do Crediamigo por 30 dias

O Banco do Nordeste (BNB) prorrogou o prazo de pagamento das parcelas do Programa de Microfinanças Urbanas (Crediamigo) vencidas entre 19 de maio e 18 junho. A extensã se deu automaticamente e passarão a ser cobradas 30 dias após o vencimento da última parcela. Apesar do adiamento na cobrança, encargos contratuais incidirão sobre os valores prorrogados.

Esta é a terceira prorrogação do banco devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O ajuste está entre o conjunto de medidas que o BNB vem adotando em razão das consequências da epidemia na economia.

Além da prorrogação automática, os clientes ainda pode optar pela revitalização do crédito, com 60 dias para pagamento da primeira parcela. A revitalização ocorre por meio de uma operação que regularize a situação do cliente e de outro financiamento que injete novo capital nos negócios, sujeito à análise e aprovação.

No caso de novas operações, sejam contratações ou renovações de crédito, está mantida a concessão de carência de até 30 dias da primeira parcela, durante o período de 19 de abril a 30 de junho de 2020, resultando em 60 dias para o início do pagamento.