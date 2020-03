Barracas da Praia do Futuro suspendem atendimento até abril para conter avanço do coronavírus

A Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF) informou na noite desta quinta-feira (19) que as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza vão fechar a partir desta sexta-feira (20). Camilo Santana determinou o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais do estado que não ofereçam serviços essenciais à sociedade. Hospitais, farmácias e supermercados devem permanecer abertos.

O decreto é mais uma medida para combater o avanço de casos de coronavírus no estado. A Secretaria da Saúde confirmou, na noite desta quinta-feira (19) que o Ceará tem 24 casos confirmados da doença. Outros 766 casos estão sendo investigados, número quase três vezes maior do que o registrado no último boletim divulgado pela pasta.

As medidas restritivas são válidas por 10 dez dias, ou seja, os estabelecimentos devem ficar fechados até o dia 29 de março, último domingo do mês. Contudo, para as barracas de praia, a AEPF definiu o encerramento das atividades até o próximo dia 3 de abril, quando a associação se reúne novamente para dialogar sobre um novo acordo.

“A gente tem que unir esforços com governador, população. Só reabriremos, numa primeira previsão, no dia 3 de abril, mas poderemos mudar”, esclareceu a presidente da associação, Fátima Queiroz.

Ainda segundo Fátima Queiroz, no momento não é possível calcular o impacto da nova medida na receita das empresas.

“Vamos acionar o administrativo pra ver as medidas, manter os funcionários em casa e recebendo. Tudo isso vai gerar despesa muito grande sem nenhuma receita. A gente vive do dia a dia. Num dia de chuva, você perde aquele dia e não recupera nunca mais. Vamos enfrentar dias difíceis”, ponderou.