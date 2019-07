Aplicações do BNB crescem 10,6% no Ceará no primeiro semestre

As aplicações no Banco do Nordeste (BNB) cresceram 10,6% no Ceará neste primeiro semestre em relação ao igual período do ano passado. Foram R$ 3,86 bilhões em recursos aplicados pelo banco no Ceará nos primeiros seis meses do ano, frente aos R$ 3,49 bilhões em contratados no Estado entre janeiro e junho de 2018.

Do total, os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) somaram R$ 2,22 bilhões, envolvendo mais de 32,8 mil operações. No primeiro semestre de 2018, as aplicações do FNE fecharam em R$ 2,1 bilhões. Segundo o BNB, agroindústria, indústria e serviços são destaques em crescimento no volume de contratações com recursos do FNE, no comparativo entre os primeiros semestres de 2018 e 2019.

Acesso ao crédito

De acordo com Rodrigo Bourbon, superintendente estadual, o banco procura tornar o crédito mais acessível para os empreendedores do Estado. “Este crescimento deve-se a um firme planejamento de ações com as equipes na rede de agências na prospecção e identificação de oportunidades. Buscamos pulverizar o crédito, tornando-o acessível ao máximo de empreendedores no Estado. Isso reflete-se nas mais de 837 mil operações contratadas neste primeiro semestre”, destaca.

Em relação ao segmento de micro e pequenas empresas, houve um crescimento de 81% nas aplicações frente ao igual período do ano passado. O primeiro semestre desse ano registrou um total de R$ 308,1 milhões de contratações no Ceará. No total, foram contratadas mais de 3 mil operações de crédito com MPEs instaladas no Estado.

Já o microcrédito, empréstimos realizados por meio do Crediamigo do BNB, foram realizados 785.069 operações, o que importa a aplicação de R$ 1,5 bilhão no primeiro semestre deste ano. O resultado representa um incremento de 11,7% em relação ao igual período do ano passado. O programa ampliou, a partir de 1º de julho, o limite do empréstimo, passando de R$ 15 mil para R$ 21 mil.