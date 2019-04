Air France aumenta em 12% oferta de assentos no voo entre Paris e Fortaleza

Com quase um ano de operação em Fortaleza, a Air France anunciou nesta quarta-feira (24) que vai aumentar em 12% a oferta de assentos nos voos entre Paris e a Capital cearense. A companhia passará a operar com o Boeing 777-200 no Aeroporto Pinto Martins a partir da última semana de outubro, início da temporada de inverno europeu.

O equipamento tem capacidade para transportar 312 passageiros, frente aos 278 assentos do atual A340-300 da Joon.

A aeronave estará disponível nos três voos semanais da companhia, às quartas, sextas e domingos, na rota Paris-Fortaleza-Paris. Este modelo está equipado com as cabines Business, Premium Economy e Economy que já operam nos voos diários entre a capital francesa e São Paulo.

A configuração do Boeing 777-200 que fará a operação para a capital cearense possui 312 assentos, sendo 28 assentos em Business Class, 24 em Premium Economy e 260 em Economy Class.

"Há diversas formas de aumentar a presença das companhias em uma rota específica, e uma delas é introduzindo aeronaves maiores. Esse é um movimento significativo para a Air France, estamos muito felizes em disponibilizar o que há de melhor em produtos e serviços da companhia para a operação em Fortaleza", afirma Jean-Marc Pouchol, diretor geral Air France-KLM para a América do Sul.

"E junto com a Gol, poderemos conectar ainda mais pessoas entre o Nordeste e a Europa", completa.

Segundo a empresa, os voos para Amsterdã, pela KLM, continuam sendo operados com o modelo Airbus 330-200, com capacidade para 268 passageiros, às segundas, terças, quintas e sábados.