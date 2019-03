Agência do Banco do Brasil na Aldeota é interditada nesta manhã

Clientes da agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Desembargador Moreira, na Aldeota, se surpreenderam com as portas fechadas do estabelecimento, que foi interditada nesta manhã pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) por ausência do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.

Em nota, o banco informou que já atua junto aos canais competentes para normalizar a situação da agência. "O BB agiliza todos os esforços para reabrir aquela unidade no menor espaço de tempo possível".

De acordo com o Decon, o estabelecimento também foi multado em 3.333 UFIRCE (Unidade Fiscal de Referência do Ceará), que corresponde a R$ 14.200,98.

"Em fiscalização realizada em 1º de março de 2018, além da ausência do CCCB, o Decon constatou que a agência não disponibilizava exemplar do Estatuto de Segurança Bancária em local visível e de fácil acesso ao público", informou.

O Decon destacou ainda que a empresa já é reincidente na prática, o que motivou a interdição e aplicação de multa. A reabertura da agência está condicionada à regularização do estabelecimento.