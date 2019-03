Aeroporto de Juazeiro: quarta mudança na administração em 65 anos de história

Menos de dez anos após a última mudança na administração do Aeroporto de Juazeiro do Norte Orlando Bezerra de Menezes, o equipamento localizado na região do Cariri se prepara para registrar mais um importante capítulo em sua história ao ser concedido à iniciativa privada aos moldes do que aconteceu com o Aeroporto de Fortaleza, hoje administrado pela Fraport Brasil - braço nacional da administradora aeroportuária alemã Fraport AG.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) foi a última administradora e operadora do Aeroporto de Juazeiro do Norte, mas não a única. Até parte da década de noventa, o equipamento era responsabilidade do Governo do Ceará e o município de Juazeiro do Norte. Em 1997, passou a ser administrado apenas pelo município de Juazeiro. De acordo com o arquivo da Infraero, o Aeroporto de Juazeiro do Norte foi inaugurado em 15 de setembro de 1954.

foi o ano de fundação do Aeroporto de Juazeiro do Norte

As principais mudanças na estrutura física do Aeroporto começaram a ser realizadas depois do ano 2000. Ainda naquele ano, em dezembro, o equipamento ganhou a denominação Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra, que permanece até hoje, enquanto o terminal aguarda seus últimos momentos sob a aba da Infraero.

Antes que o terminal passasse por alterações importantes como mudanças no horário de funcionamento, chegada de novos voos e ampliação da pista, a administração voltou para o Estado em 2002. A Infraero entra na história do aeroporto cearense operacionalizando o equipamento. De acordo com a empresa, “o governo ficava com a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura”.

No ano seguinte após passar a funcionar 24 horas (2011), o Aeroporto de Juazeiro passou pela última mudança na administração até o momento: a Infraero, que antes apenas operacionalizava o equipamento, ficou responsável pela administração geral do terminal cearense. Em 2015, a Latam (à época, TAM) passou a operar no aeroporto.

Menos de um ano após iniciar as atividades no município, em 2016, a Latam anunciou a sua saída do Aeroporto de Juazeiro sob a justificativa de um cenário macroeconômico desafiador.

Concessão

Em setembro de 2017, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil publicou, no Diário Oficial da União, edital de chamamento público de projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos com o objetivo de embasar a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção dos aeroportos a serem ofertados à iniciativa privada, entre eles, o de Juazeiro do Norte.

foi um ano no qual o Aeroporto de Juazeiro passou por importantes obras, a exemplo das intervenções na pista que permitiram a operação de aeronaves maiores

No ano passado, foram realizadas as obras no pátio de estacionamento das aeronaves do Aeroporto de Juazeiro do Norte - Orlando Bezerra de Menezes. As intervenções, que demandaram um aporte de R$ 2,6 milhões, elevaram o índice de resistência do pavimento da pista de categoria 3 para 4, permitindo o pouso de aeronaves maiores como A320 e Boeing 737-00 sem restrição.

Ficha do equipamento

- Inaugurado em 1954;

- Capacidade para atender a 800 mil passageiros/ano;

- Média de 16 operações diárias;

- Três companhias aéreas operando (Avianca, Azul e Gol)

- Vôos para Petrolina e Recife (PE), Campinas e Guarulhos (SP), Fortaleza (CE) e Brasília (DF);