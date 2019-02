Empresários e Governo se unem por melhor ambiente para negócios

O ambiente de negócios no Ceará deve ficar mais atrativo para empresários e empreendedores nos próximos meses, segundo promete o Governo do Estado e o Centro Industrial do Ceará (CIC), que fecharam parceria para implementar o Programa de Otimização, Eficiência e Inovação. A principal proposta é simplificar a relação entre empresas e secretarias através de redesenho de processos e implantação de banco de dados unificado.

O presidente do CIC, André Siqueira, destaca que essa primeira etapa, que consiste no diagnóstico dos entraves do setores produtivos e implantação do novo fluxograma, vai se iniciar já em março. “Próxima semana, teremos reunião com representantes de todos os setores para saber quais as principais reivindicações e elaborarmos o plano de ações a serem postas em prática. E em março já devemos iniciar os trabalhos”, afirma.

De acordo com Siqueira, este primeiro passo será custeado pela iniciativa privada e terá uma duração de seis meses e meio, sendo finalizado ao longo de 2019.

Algumas entidades como a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio); Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas) já demonstraram interesse de apoiar financeiramente o projeto. “Será um processo que irá beneficiar não somente o setor industrial, mas a economia cearense como um todo, incluindo Comércio, Serviços, Turismo, entre outros”, diz o presidente do CIC. André pontua ainda que o valor a ser investido ainda não foi definido.

Etapas

As próximas etapas consistirão em automação, implantação de Inteligência Artificial no banco de dados e integração das prefeituras dos municípios com o programa de automação. “Vamos ainda criar um indicador de desempenho de eficiência dos órgãos e do Estado para medir o que irá mudar após a implementação do programa”, ressalta o presidente do Centro Industrial do Ceará.

Segundo ele, o governador Camilo Santana está bastante entusiasmado com a parceria. “Nós percebemos uma boa receptividade do governador na reunião. Ele está muito interessado em ser um Estado de referência no ambiente de negócios de excelência”.

O programa foi baseado em pesquisas sobre tendências globais que envolvem as relações do Governo do Ceará e o setor produtivo, com foco na automação de processos, uso de base de dados unificada disponível em portal único e de Inteligência Artificial. A iniciativa marca também os 100 anos do CIC.