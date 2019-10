Empreendedora vence câncer e decide trabalhar na área de esportes

A veia empreendedora da empresária Dane Holanda permaneceu intacta mesmo após a dura batalha contra um câncer no estômago, que venceu há doze anos. Com o prognóstico de cura nas mãos, ela decidiu utilizar seus conhecimentos de mercado para também promover saúde para as pessoas.

"Minha vida tem um propósito agora, que é muito maior. Se antes meu objetivo era construir um negócio, hoje é ajudar o mundo através da atividade física, da saúde, do bem estar. O meu empreendimento envolve um centro de saúde e relacionamento. Eu quero gerar felicidade para as pessoas e isso requer todo um treinamento dos meus colaboradores", conta.

Trajetória

Quando recebeu o diagnóstico de que possuía um nódulo no estômago, Dane buscou toda a ajuda possível e realizou um tratamento que durou dois anos. Ela afirma ter visto a situação com naturalidade. "Eu não deixei de trabalhar no período. Consegui conciliar o trabalho com o tratamento da doença, graças à tecnologia. Eu me conectava com todos do trabalho e isso me ajudava a me lembrar dos meus colaboradores, de muitas famílias pelas quais eu era responsável. Então, isso me motivava", afirma.

Motivação

Na época, Holanda tinha três empresas, voltadas para o mercado da beleza e serviços. Decidiu sair da sociedade e criar um novo negócio. Dona da rede de academias Central do Corpo, ela conta que a marca busca agregar novos valores. "Meu trabalho é um propósito de ajudar pessoas. Porque, hoje em dia, eu trabalho com a saúde das pessoas. E eu tenho vários projetos na academia que ajudam. Tenho projetos de vida saudável, de se apaixonar por atividade física. Também tenho projetos para pessoas com mais de sessenta anos. Há uma metodologia toda voltada para eles", acrescenta.

Além disso, Holanda também passou a participar de projetos sociais em comunidades na Capital. Por meio do Projeto Vida, empresários locais unem forças para angariar fundos e parcerias que possibilitem que jovens participem de aulas de dança, pratiquem Jiu Jistu, aula de canto e futebol. "Esse período da minha vida me fez surgir com essa missão. Você se envolve e se entrelaça com esses jovens, que são carentes. E uma iniciativa dessa também já faz um bem enorme a nós", acrescenta.

Mudanças

Na tentativa de superar traumas como o câncer, a terapeuta ocupacional Daniele Rebouças aponta que muitas pacientes decidem mudar o direcionamentos de suas carreiras.

"Muitas relatam que não dá para passar pelo câncer e não trazer um novo significado para a vida. Abrir mão de tudo que fazia mal e procurar viver com qualidade de vida, buscando um equilíbrio, sempre atenta aos sinais do corpo e da mente, sem tantas cobranças tão presentes no mundo de hoje, onde a mulher desempenha diversos papeies e acaba esquecendo de cuidar de si", comenta a terapeuta.