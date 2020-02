Como estragar um serviço de qualidade

Pergunte ao Google que ele te conta. Após a última atualização do Android Auto, há duas semanas, usuários invadiram o setor de comentários do app para reclamar. A principal demanda é falar sobre a leitura de mensagens do WhatsApp que agora ora mistura português com inglês, ora está totalmente em inglês. Outro problema notado pelos usuários está nos navegadores Google Maps e Waze. Muitas vezes ele perde o caminho traçado ou não permite receber ligações enquanto estão ativos. E estamos falando de atender sem tocar no celular e sim nos comandos de controle do celular pelo volante do carro, que deixa a ligação no viva voz, utilizando o som do carro (ou kit multimídia) e as caixas de som do veículo. Confira mais aqui: https://glo.Bo/3bx3jsn.

Lá vem eles!

O Xiaomi Redmi Note 8 foi o celular mais buscado em janeiro de 2020, segundo um levantamento do Zoom, site e app comparador de preços e produtos. Acompanhado pelos Samsung Galaxy A50 e Galaxy A20, que ocuparam, respectivamente, a segunda e a terceira colocação do ranking, o smartphone chinês teve preço mínimo de R$ 950 no período do levantamento - valor bem abaixo do que é praticado pela concorrência. Essa é a terceira vez em que o celular da Xiaomi lidera a lista de celulares mais buscados no mês.

Surpresa

Na lista aparecem três modelos da Apple, os iPhones XR, 11 e 8 Plus; três da Samsung, os modelos Galaxy A50, A20 e A70, e apenas um da Motorola, o Moto G8 Plus. Não me lembro quando foi a última vez que vi um aparelho da LG ou da Asus na lista do Zoom, o que me surpreende pela quantidade de modelos disponíveis. O domínio sempre foi da sul-coreana e alguns da chinesa Motorola. Porém, foi surpreendente encontrar tantos da Apple pelo preço dos aparelhos. Quem sabe na próxima veremos alguns da Huawei também.

De Brasília

O deputado Eduardo Bismarck, do PDT-CE, apresentou, no último dia 4, o Projeto de Lei 21/2020, para estabelecer princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para o uso da Inteligência Artificial (IA) no Brasil. Segundo o parlamentar, o projeto vai inovar a gestão pública por meio da IA, para que o Estado supere obstáculos burocráticos e restrições orçamentárias e ofereça serviços mais eficientes à população. Esperamos que o projeto consiga ser aprovado e saia do papel.

Novidades

A Samsung apresentou, na última terça, dois novos grupos de smartphones. O primeiro é o Galaxy Z Flip que vem com tela dobrável e tem a pegada que lembra o Motorola Razr. Ele será vendido a partir de 11 de março no Brasil pelo preço exorbitante de R$ 8.999,00 em versões ultravioleta e preto. Além dele chegou a linha Galaxy S20 com 3 aparelhos já prontos para o 5G. São eles: S20, S20+ e S20 Ultra com câmera wide de 108 MP, a maior já embarcada em um aparelho da empresa sul-coreana. Enquanto o S20 traz câmera tripla, os outros dois vêm com câmeras quádruplas. Nos EUA os preços variam entre US$ 999 e US$ 1.399. Já aqui é só imaginar um pouco. Sem dúvida os produtos da marca melhoraram muito, mas os preços estão assustando.