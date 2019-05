Capacidade de transporte de cargas via aérea crescerá na Capital

A mudança de aeronave na rota Paris-Fortaleza, hoje operada pelo Airbus 340-300 da Joon, vai favorecer o transporte de cargas entre o Ceará e a Europa. Atualmente, o Airbus da empresa francesa tem capacidade de transportar apenas 2,5 toneladas por voo. A partir de novembro, com a adição do Boeing 777-200 na rota, a capacidade aumenta quase seis vezes, passando para 14 toneladas por voo.

“Para a atividade de carga isso vai gerar um crescimento da capacidade. Isso é muito bom para as exportações do Estado. Na KLM, já temos 15 toneladas por voo. Essa troca de aeronave vai ser muito positiva para a atividade de carga”, comentou o diretor geral da Air France-KLM para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, durante comemoração de um ano do hub do Grupo em parceria com a Gol em Fortaleza.

Para Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios do Ceará (CIN-CE), o aumento da capacidade vai favorecer a competitividade dos preços no mercado. “Aumentar parte do espaço destinado à carga significa que nós teremos uma maior oferta, provavelmente um preço mais competitivo. A gente vai aumentar a exportação daqueles produtos que já seguem via modal aéreo, mas que, por algumas vezes, a gente não tinha como aumentar esse volume porque a gente não tinha espaço destinado para a carga suficiente”, acrescentou ela.



De acordo com a Air France-KLM, de maio de 2018 a abril deste ano, as duas companhias juntas exportaram quase 1,2 mil toneladas a partir de Fortaleza e importaram mais de 350 toneladas. Entre os principais produtos estão frutas, como mamão, manga, mamão-papaia, peixes ornamentais e flores. “Há interesse da gente trabalhar com lagostas e frutos do mar em geral, mas isso vai se concretizar mais para a frente”, disse Pouchol.



Resultados

A Gol, a Air France e a KLM transportaram mais de 2,5 milhões de passageiros entre destinos domésticos e internacionais, em mais de 17 mil voos operados por essa aliança no período de um ano na Capital.

“Do ponto de vista do hub, a força do mercado e a força das conexões é que fazem a gente aumentar essas frequências. A gente está olhando o tempo inteiro oportunidades e não tem nenhuma outra rota planejada nesse curto prazo, mas a gente tem confiança de que com o crescimento da demanda do mercado a gente vai ser capaz de seguir crescendo e desenvolvendo cada vez mais o nosso posicionamento no hub de Fortaleza”, esclareceu Eduardo Bernardes, vice-presidente comercial e marketing da Gol.



Segundo ele, a partir de agosto, a Gol vai ofertar mais um voo ligando Fortaleza a Guarulhos (São Paulo). “Quando a gente completar aqui mais um ano de operação, a gente deve encontrar números na casa de 40% a 50% de crescimento em cima de uma base que já é grande. Então, os resultados seguem positivos. Precisa continuar trabalhando no desenvolvimento dos produtos turísticos e no estímulo ao mercado”.



Segundo Pouchol, do lado internacional, Fortaleza vem apresentando resultados muito bons. “Acho que eu nunca vi um crescimento tão rápido no mundo em termos da Air France/KLM. Estamos acima dos 40% dos passageiros realizando conexão em Fortaleza. São 35% dos brasileiros fazendo conexão e 25% para os europeus, ou seja, os europeus têm como Fortaleza o seu destino final”, completou.



De acordo com ele, a taxa de ocupação dos voos do Grupo na Capital continua no patamar de 90%. “Temos cada vez mais clientes estrangeiros nos voos. Nós temos uma maioria de estrangeiros, dependendo dos meses nós temos 60% dos clientes que vêm da Europa ou da Ásia para Fortaleza. Isso significa que o mercado está acompanhando muito bem o crescimento da nossa oferta aqui”.



Stopover



Dia 14, será apresentado o aplicativo do stopover, que estará disponível em 90 dias. A ferramenta vai possibilitar aos viajantes a oferta de descontos na rede hoteleira e em estabelecimentos da Capital. “Já oferecemos a possibilidade de fazer stopover. Daqui a pouco vamos organizar uma campanha no Nordeste para fomentar as conexões”, afirmou.

Preços dos bilhetes para Juazeiro devem ficar mais caros

Após o anúncio do voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, a ser realizado pela Gol, o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, afirmou que os preços dos bilhetes devem ficar mais caros, na comparação com os que eram comercializados pela Avianca.

“A Avianca trabalhava com preços muitos baixos e hoje os preços vão mudar, porque os últimos voos da Avianca custavam R$ 159 o trecho. Um ônibus leito custa R$ 170. Então, tinha algum erro no mercado. Esse preço é impossível porque o custo Brasil é muito elevado”.

De acordo com ele, a Latam também vai operar em Juazeiro com voos para Brasília. Em nota, a companhia negou. “A Latam Airlines Brasil informa que não tem planos de operar na localidade e segue avaliando todas as oportunidades”.

Pinho também afirmou que há espaço para apenas uma companhia operar voos entre a cidade e Fortaleza. “Nós temos combinado que só tem mercado para uma companhia fazer Fortaleza- Juazeiro. Não adianta a gente se enganar”.

No entanto, a Gol ainda não tem prazo para realizar os voos porque não há aviões suficientes. A companhia aguarda a liberação do Boeing 737 Max para reorganizar a malha e utilizar os B737 NGs. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Juazeiro, Michel Araújo, se reunirá no dia 9 de maio com a Gol para definir as operações.