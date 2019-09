Aliar inovação à educação é chave para desenvolvimento econômico

Os "dados são o novo petróleo". Foi assim que Ari de Sá Neto definiu a importância da tecnologia na evolução da educação. A palestra de abertura do Winds For Future (W4F), iniciado ontem, no Cumbuco, deu o tom da discussão do primeiro dia do evento, focado em discutir o impacto da inovação nos negócios e a importância de se manter talentos locais e atrair novos potenciais para desenvolver uma economia sustentável no futuro. Com os avanços tecnológicos, estabelecer o aprimoramento constante da educação é a chave para garantir o desenvolvimento econômico, segundo os palestrantes.

De acordo com Igor Juaçaba, CEO do W4F, essa evolução passará, também, pelo investimento nas pessoas, para que o cenário possa ser alterado progressivamente.

Juaçaba ainda ponderou que a economia deverá evoluir, cada vez mais, para serviços digitais, então será preciso atrair pessoas que estejam preparadas para atuar na transição desses modelos. O foco é potencializar o futuro da economia estadual.

"Todo mundo está em uma corrida de atração de talentos e de mentes. A nova economia é toda baseada em pessoas. As indústrias estão, cada vez mais, transformando-se em indústrias de serviços e de produtos digitais, então a economia do futuro é baseada em pessoas", disse Juaçaba.

O CEO do Winds For Future ainda comentou que o mercado de trabalho evoluiu tanto nos últimos anos que possibilitou uma atração mais fácil de talentos que possam influenciar o crescimento da economia cearense.

"Se você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque não do paraíso que é o Cumbuco? Aqui, você pode ter a qualidade de vida de estar velejando, trabalhando remotamente e construindo a sua empresa de impacto, a partir do Ceará, que é a quina do Atlântico para o mundo, Então, precisamos atrair mais potenciais", afirmou Igor Juaçaba.

Tecnologia

Élcio Batista, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, corroborou com o discurso. Ele ainda apontou que, de fato, o caminho para potencializar o crescimento da economia deverá passar pela educação, reiterando os esforços já mantidos pela administração pública estadual.

"O Ceará é uma referência em educação no Brasil e falar sobre isso significa continuar mostrando que ela é uma prioridade fundamental, que os próximos passos precisam ser acelerados e que essa aceleração vai vir com mais inovação, mais tecnologia e mais conhecimento incorporado ao processo", disse Batista.