Primeiro bebê cearense de 2021 nasce em Fortaleza e recebe nome de Isaac

O primeiro cearense nascido em 2021, na rede pública, recebeu o nome Isaac e teve parto feito à zero hora, no Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), em Fortaleza. O bebê tem 3,2 kg, está saudável, e aguarda liberação da maternidade. Outros quatro pequenos cearenses nasceram nas primeiras horas deste 1º de janeiro no Estado.

“Eu estou me sentindo muito bem. Estou feliz demais com a chegada do meu filho. O primeiro presente do ano novo. Correu tudo bem”, comenta a estudante Francisca Karolisse, de 21 anos, sobre o nascimento do primeiro filho. A família deve retornar para Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde mora.

Legenda: Parto foi feito nos primeiros segundos de 2021 Foto: Acervo Sesa

Romelya Paula Jorge, enfermeira da equipe responsável pelo atendimento de Karolisse, observa com emoção o primeiro parto do ano feito em meio à pandemia. A profissional da saúde é mãe de um bebê de 10 meses e atua no plantão da maternidade.

"É muito gratificante poder ajudar outras mulheres a serem mães, especialmente num momento tão significativo”

Em Quixeramobim, no Sertão Central, o cearense Davi Saldanha nasceu às 1h59min, com 3,256 kg, no Centro de Parto Normal. Na Capital, no Hospital Geral Dr. César Cals, a pequena Esther nasceu às 8h38min, pesando 3,410 kg. A família da bebê mora no sítio Bastiões, em Mulungu.

Legenda: Jane Carla deu luz ao pequeno Davi Foto: Acervo Sesa

Liz Ester foi a pequena nascida às 8h57, no Hospital Geral de Fortaleza, com 4,356 kg. O primeiro bebê nascido este ano no Hospital Regional Norte chegou às 9h22, mas não foram repassadas demais informações sobre o parto.