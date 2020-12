Prazo para doação de alimentos da campanha Natal Sem Fome 2020 é estendido para 23 de dezembro

O período para doação de alimentos em prol da campanha Natal Sem Fome 2020 no Ceará tem um novo prazo. Agora é possível participar até a próxima quarta-feira, dia 23 de dezembro. Os alimentos não perecíveis serão distribuídos para a população em situação de vulnerabilidade social.

A campanha começou em outubro, e tem a meta de arrecadar 36,7 toneladas para montagem de cestas básicas - que ainda não foi alcançada. O prazo foi estendido devido ao grande volume de pessoas que precisam das doações. No Ceará, há uma fila de espera de 740 cestas, pelo menos, o que representa mais de sete toneladas de alimentos.

A ação é articulada pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), e abrange também o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, além de toda a região Nordeste. Com o que já foi arrecadado, será possível beneficiar 50 instituições – somente na última quinta-feira (17), foram entregues 2 mil cestas básicas.

Pontos de arrecadação

Durante este sábado (19) e o domingo (20), voluntários do Inec promovem blitzes de sensibilização em pontos de coleta de Fortaleza, como as lojas Grupo Pão de Açúcar, onde é possível fazer as doações. As lojas do supermercado Super Lagoa e a rede de shoppings Ancar (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul) também são pontos de arrecadação.

Os alimentos não-perecíveis também podem ser entregues na sede do Inec, situada no bairro Itaperi (Av. Dr. Silas Munguba, nº 3500). É possível, ainda, fazer doações em dinheiro através do site do Instituto ou da campanha. Os valores serão utilizados para a compra de cestas básicas.