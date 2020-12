Funcionários de hospital em Fortaleza promovem coral natalino para pacientes

Em clima de fim de ano, funcionários do Grupo OTO, do Hospital Otoclínica Matriz, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, promoveram quatro apresentações do coral natalino para os pacientes e demais funcionários da unidade. As apresentações ocorreram na tarde de terça-feira (22) e quarta-feira (23).

Responsável pelo projeto, a psicóloga Mariana Kolb explica que, em 2020, devido à pandemia de Covid, foram necessárias, já realizado em anos anteriores.

Nas outras edições, os funcionários visitavam as unidades e entravam nas áreas próximas aos leitos. Mas, a crise sanitária demandou adaptações.

“Vamos fazer somente na recepção, um momento coletivo, com um número restrito de participantes para não gerar aglomeração. Estaremos na recepção principal levando esse momento de emoção, essa mensagem de carinho, de esperança e força para o novo ano", diz a psicóloga.

Médicos, técnicas de enfermagem, auxiliares de serviços gerais, colaborador do setor de monitoramento, equipe do serviço de segurança e medicina do trabalho, secretárias e musicistas fazem parte do OTO Coral.

A psicóloga destacou ainda que a ideia de parte das apresentações serem voltadas aos colaboradores do Grupo OTO é para agradecer o "investimento de tempo, de atenção e de cuidado ao longo do ano de 2020".

