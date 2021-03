Bebês em UTI de Hospital de Fortaleza têm 'hora do soninho' para favorecer recuperação; veja imagens

Não mexer nos pequenos pacientes, não fazê-los passar por nenhum procedimento, não realizar exames, não fazer barulho, tampouco acender as luzes. Na hora do soninho, que vai das 12h às 14h, no interior das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatais do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, a prioridade é o descanso e a tranquilidade dos bebês. Isso para favorecer a recuperação dos recém-nascidos em um processo de humanização no tratamento.

A unidade hospitalar pública integra a rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e é referência em cuidados neonatais. Na hora do soninho, explica a enfermeira neonatal Deyse Carneiro, os bebês não são manuseados, tudo isso para deixá-los mais tranquilos e fazê-los repousar.

A ação, reforça Deyse, é um dos procedimentos que pode contribuir para a alta do bebê. A humanização do serviço segue as diretrizes do Ministério da Saúde.

No horário estabelecido, os profissionais do Centro de Neonatologia do Hospital adequam o local. Luzes apagadas, ruídos externos e internos são monitorados, bem como a temperatura. Isso porque os pequenos pacientes têm sono leve e precisam ser favorecidos por essas medidas.

"Todo mundo sabe que o sono é um fator que vai influenciar positivamente tanto no recém-nascido a termo, quanto do recém nascido pré-termo, que são os prematuros. Só que por conta da internação, eles acabam passando por influências que não contribuem para a qualidade dos sono dos bebês. Tanto da equipe medica, da equipe de enfermagem, quanto da fisioterapia. Isso acaba que atrapalha a qualidade do sono dos recém-nascidos", ressalta Deyse.

Foto: Thiago Freitas/Ascom HGCC

Reduzir fatores estressantes

A psicóloga Sarah Marques Domingues acompanha os bebês e os pais durante o internamento. Ela explica que o ambiente neonatal é estressante, e tem fatores como: luz intensa, ruídos dos equipamentos, realização de procedimentos pelas equipes assistenciais e o pouco contato com os familiares. Nesse período de pandemia, essa distância aumenta ainda mais e pode deixar os recém-nascidos mais cansados.

Sarah também diz que a hora do soninho auxilia ainda no desenvolvimento neuropsicomotor e no ganho de peso do bebê. Com os atendimentos virtuais, os pais são informados que o horário reservado ao soninho do bebê é o momento exclusivo para repouso.