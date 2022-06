Uece abre 5.500 vagas para curso de Microempreendedor Individual

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) oferta 5.500 vagas para o curso Microempreendedor Individual (MEI), que acontece no segundo semestre. As oportunidades estão distribuídas em 220 turmas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Itapipoca e Sobral.

A pré-matrícula dos estudantes ocorre até o dia 5 de julho e é realizada pelos coordenadores locais, sob supervisão dos coordenadores regionais. A confirmação da matrícula acontece entre 6 e 20 de julho.

O curso tem como público-alvo os beneficiários do Programa Auxílio Brasil e seus familiares, com idade a partir de 18 anos e ensino fundamental completo. Também podem participar dos cursos as pessoas inscritas no CadÚnico e que possuam a idade e o nível de escolaridade exigidos.

O curso ocorrerá no período noturno, de segunda a sexta-feira, totalizando 160 horas/aula. As turmas serão divididas ao longo do segundo semestre, com 110 ocorrendo entre 1º de agosto e 4 de outubro e outras 110 turmas sendo realizadas no período de 11 de outubro a 20 de dezembro.

