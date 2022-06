Prefeitura de Fortaleza realiza Pedal Ecológico neste domingo (26)

O Pedal Ecológico do mês do meio ambiente será realizado pela Prefeitura de Fortaleza neste domingo (26), às 7h. O percurso, de 6 km, vai seguir a Ciclofaixa de Lazer, saindo da Cidade das Crianças, no Centro, com ponto de apoio na Praça Otávio Bonfim e chegada no trecho 6 do Parque Rachel de Queiroz, bairro Presidente Kennedy.

O evento contará com distribuição de camisas e água. Ao fim da pedalada, participantes e comunidade terão atividades educativas, entrega de mudas, apresentações culturais e dj.

De acordo com a prefeitura, a ação busca incentivar o uso do modal bicicleta em Fortaleza. Ao mesmo tempo, trata-se de um ato simbólico, com uma reflexão sobre o impacto causado ao meio ambiente pelo uso excessivo de veículos automotores.

Inscrições

Para garantir uma camisa do Pedal Ecológico, é preciso fazer a inscrição por meio deste link com antecedência e, no dia do passeio, realizar o check-in e doar um pacote ou lata de leite em pó no local da concentração.

Os alimentos arrecadados serão doados ao Instituto da Primeira Infância (IPREDE), que promove trabalho com crianças em condição de desnutrição grave e vivendo em situação de vulnerabilidade social e pobreza.

O pedal faz parte da programação ambiental realizada pela Prefeitura de Fortaleza durante todo o mês de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no último dia 5 de junho, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1972, durante a abertura da Conferência de Estocolmo.

Serviço

PEDAL ECOLÓGICO

Link para Inscrições: Sympla

Concentração: Cidade das Crianças, às 7h (retirada de camisas e largada)

Ponto de Apoio: Praça Otávio Bonfim

Chegada: Parque Rachel de Queiroz

Distribuição de mudas, música e atividades educativas e culturais