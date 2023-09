Pau da Bandeira de duas toneladas cai em Barbalha e atinge carro de som; assista

Os fiéis que acompanhavam o hasteamento do Pau da Bandeira nos festejos do padroeiro São Vicente de Paula, em Barbalha (CE), foram surpreendidos pelo tombamento do tronco. O fato aconteceu no domingo (17). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Parte da fiação de energia elétrica do município e um carro de som foram atingidos.

O Pau da Bandeira despencou no momento em que os religiosos acompanhavam o erguimento do tronco — com peso de duas toneladas e 25 metros de altura.

Veja queda do Pau da Bandeira:

Padre Francisco Marques, um dos membros da Igreja de São Vicente de Paula, finalizava uma missa na comunidade Mata dos Dudas quando foi acionado por moradores por telefone. "Meu celular começou a receber vídeos e muitas mensagens. Chegou a travar", falou o sacerdote em entrevista à TV Verdes Mares.

O padre foi até a Igreja e constatou que não havia vítimas. "Estava muito escuro, tinha muito barulho e gritaria do povo. Felizmente ninguém se feriu", relatou o religioso.

Retorno de energia na madrugada

Além da Igreja, a população ficou sem energia elétrica, pois parte da fiação pública da via foi rompida pela queda do tronco. A festa social chegou a ser suspensa. O serviço de iluminação só foi restabelecido após reparo na rede às 4h30.

O evento acontece há 16 anos. No próximo domingo, a festa social será retomada. Já o evento religioso, segue com programação nesta segunda-feira (18), a partir das 18h30, com uma novena. Por fim, será realizada uma missa.