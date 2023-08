Menino de 4 anos é esquecido dentro de ônibus escolar por mais de 4 horas no Interior do Ceará

Um menino de 4 anos foi esquecido em um ônibus escolar da Prefeitura no município de Ararendá, no Interior do Ceará, na manhã dessa terça-feira (8). De acordo com Maria Alves, tia do garoto, ele ficou trancado no veículo por mais de 4 horas, das 7h da manhã até as 11h30, sem que o motorista ou as professores percebessem.

Conforme relato da familiar, ele chegou a fazer necessidades fisiológicas no ônibus e ficou com sudorese, mas está bem após o resgate.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com a Prefeitura de Ararendá para apurar as circunstâncias do ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

Rotineiramente, o coletivo municipal passa às 6h para buscar as crianças e levá-las até a escola. No entanto, o menino foi deixado no veículo, após o motorista estacionar na garagem do local. O erro só foi percebido quando as professoras foram ao ônibus para levar as crianças de volta do colégio para casa, ao fim do turno da manhã, em torno das 11h30.

"O menino ficou sozinho a manhã inteira, trancado em um ônibus, no sol quente, é um perigo. Só perceberam quando foram recolher as crianças. Isso é uma falta de responsabilidade. Poderia ter acontecido o pior. Que isso sirva de alerta porque pode acontecer com outras crianças", relatou Maria Alves ao Diário do Nordeste.

Segundo ela, a mãe da criança entrou em contato com a escola para saber o que havia acontecido e procurou a Secretaria de Educação do município, mas as professoras responsáveis pelo aluno não souberam explicar o caso.

A familiar afirmou que o garoto passa bem e, por decisão da mãe, ele não irá à escola nesta semana para descansar do susto.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE