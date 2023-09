Maior seminário de educação do Norte e Nordeste será realizado em Fortaleza neste mês

Com temas que irão englobar desde aspectos socioemocionais de estudantes a pontos que melhoram o dia a dia da gestão escolar, o XX Seminário de Educação - Edu Summit será realizado nos dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Com mais de 26 palestrantes, o evento tem entre os convidados pensadores como Fabrício Carpinejar, Monja Coen e Marcelo Paz.

Maior seminário do segmento das regiões Norte e Nordeste, o Edu Summit espera reunir cerca de 1300 pessoas, com participantes de todo o Brasil. A iniciativa é realizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE), em parceria com a kedu, plataforma de crescimento escolar para os gestores de escolas privadas.

De acordo com Venâncio Freitas, CEO da kedu, a programação foi desenvolvida com o objetivo de explorar os mais variados assuntos para colaborar com o crescimento pedagógico e administrativo das escolas. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no portal oficial do seminário ou pelo WhatsApp (85) 98186-6394.

Um dos espaços preparados para o evento é uma sala exclusiva para assuntos de gestão escolar, que irá levar temas voltados a matrículas, captação de novos alunos, retenção de veteranos e crescimento escolar geral.

ITA no Ceará

No evento, o painel “Sede do ITA no Ceará e a liderança do estado em aprovações de grandes vestibulares do país” abordará a criação de uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no estado. “Teremos a presença dos principais gestores escolares que estão ou estiveram envolvidos de forma direta ou indireta para essa vinda ao Ceará, uma vez que somos um dos estados que mais aprova alunos todos os anos no ITA”, explica Venâncio Freitas.

Para tanto, o CEO chama a atenção para o dado de que 40% a 50% dos alunos aprovados no ITA todos os anos são de escolas privadas do Ceará. No painel, diretores das escolas cearenses que mais aprovam na seleção irão discutir o case de sucesso do estado em relação ao Instituto.

Oportunidade de aprendizado

A programação do XX Seminário de Educação - Edu Summit conta com mesas-redondas, painéis de discussão, workshops, além de uma feira de exposição com fornecedores do segmento educacional que irão compartilhar novos negócios e fortalecer as oportunidades de networking.

“(O evento) É uma oportunidade de discutir novos temas, de aprendizado, principalmente sobre assuntos relacionados à gestão escolar, visto que nem sempre é um tema tão bem explorado pelas instituições de ensino. O evento também tem uma grande importância no sentido de networking, tanto para a área da educação, quanto da gestão e consolidação do Ceará como uma das principais praças de educação do Brasil”, encerra o gestor.

Programação de palestras durante o XX Seminário de Educação

Dia 20

Fabrício Carpinejar – Caminhos para o Futuro da Educação - 10h

Monja Coen – Saúde Mental e Bem-estar no Ambiente Escolar - 14h

Eduardo Calbucci – Como medir e desenvolver competências socioemocionais de estudantes e professores - 15h

Tânia Queiroz – Os desafios do mundo Vuca e Bani e seus reflexos na gestão escolar no emocional dos educadores e alunos – 17h

Sala de palestras

Lucas Emanuel – Estratégias de Marketing e Vendas para garantir o sucesso da campanha de matrículas escolar – 10h50

Dia 21

Livia Schramm - Captação de novos alunos com o marketing escolar - 09h30

Marcelo Paz – A bola não entra por acaso: Gestão do crescimento escolar – 13h40

Priscila Boy – Educadores e alunos da Sociedade do Século XXI - 16h10

Serviço

XX Seminário de Educação - Edu Summit

Data: 20 e 21 de setembro

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Ingressos: kedubr.com/edusummitxxseminario/

WhatsApp para dúvidas ou compra de ingressos: (85) 98186-6394