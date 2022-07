Inscrições para concurso público com duas mil vagas para professor encerram neste domingo (10)

O prazo para inscrição no concurso público para atuar na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza se encerra neste domingo (10). Conforme a Prefeitura, serão dois mil professores efetivos contratados e que já devem ser incorporados ao quadro de docentes no próximo ano letivo.

O certame será composto por três etapas: prova objetiva, prática de didática (aula) e entrega de títulos e comprovação profissional. A prova escrita, primeira etapa, está agendada para o próximo dia 7 de agosto.

A inscrição acontece exclusivamente pela internet, disponível no canal Concursos e Seleções da Prefeitura. O candidato deve preencher o formulário de inscrição.

SOBRE O CONCURSO

A Prefeitura de Fortaleza considera que este concurso público é o maior realizado nos últimos anos para a área da Educação. São 944 vagas para professores de áreas específicas (Ciências, Língua Inglesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Artes e Ensino Religioso) e 1.056 para profissionais pedagogos.

"O vencimento inicial do profissional do magistério aprovado no concurso será de R$ 4.384,82, valor superior ao piso nacional", conforme a Prefeitura.

O certame será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Município (Imparh). Locais de prova devem ser divulgados na data próxima da primeira fase.