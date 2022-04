Escritor cearense faz mutirão de venda de livros para realizar cirurgia após sequelas da Covid

Legenda: Escritor cearense busca arrecadar R$ 40 mil com a venda de livros para realizar cirurgia e voltar a andar Foto: Arquivo Pessoal

Um escritor cearense iniciou um mutirão de venda dos seus livros com o objetivo de arrecadar dinheiro para custear duas cirurgias ortopédicas. Cezar Carneiro, 52 anos, pegou Covid em abril de 2021 e, em decorrência da doença, teve uma lesão nos membros inferiores que o impossilita andar. Acamado há cerca de dois meses, Cesar precisa de R$ 40 mil para operar os dois fêmures para voltar a se locomover normalmente.

O cearense, pai de 4 filhos, conta que teve sintomas graves de Covid-19 e, por isso, passou mais de 10 dias fazendo uso de oxigênio. Após ficar curado da doença, apareceram algumas sequelas. A mais grave delas foi uma forte dor no quadril.

Ao procurar tratamento, um dos médicos diagnosticou, após um raio-x, que Cesar estava com com artrose. Ele realizou o tratamento com medicação e fisioterapia, mas não melhorou. Então, outro profissional conseguiu identificar alvo mais grave, após o exame de ressonância magnética.

"O que era artrose no início virou algo mais grave. A cabeça do fêmur está necrosada em decorrência de uma embolia. O cirurgião disse que se não fizesse a cirurgia eu iria sentir muita dor. Então vou precisar fazer dois implantes e isso é muito complicado, são 6 meses de recuperação em cada lado", contou.

Emocional fortalecido

O escritor diz que, além das dores físicas, a Covid comprometeu o lado financeiro e emocional de muitas pessoas. Sócio de uma academia de musculação, ele passou meses sem trabalhar durante o lockdown e uma saída para ocupar a mente foi iniciar um curso de psicanálise, o que possibilitou um "grande aprendizado em meio a tantas dificuldades".

"O curso foi bom para me ajudar nessa crise. Eu me surpreendi em, depois de um diagnóstico tão ruim, ter ficado tão sereno. Eu costumo dizer que a psicanálise trouxe meu primeiro paciente, que foi eu mesmo", comentou.

Além disso, o apoio de amigos e familiares foi fundamental. "A família também dá suporte, se ajudou durante a pandemia. Fizemos um grupo para ajudar um ao outro, quem estava em dificuldade, quem perdeu emprego. Quando você tem família e laços de amizade, supera melhor", acrescentou.

Livros vendidos

Cezar Carneiro diz que publicou seu primeiro livro em 2008. Atualmente, são 9 obras impressas e 5 no formato digital, de gêneros variados. Por conta das dificuldades da doença, ele intensificou as vendas para arrecadar o dinheiro da cirurgia.

O escritor conta que as vendas começaram a aumentar com a campanha e a ajuda de amigos e familiares, que, além de comprar, divulgam nas redes sociais. Nos últimos dias foram encomendados mais de 60 livros.

"A proposta é realmente vender os livros. Eu acho que seria desonesto da minha parte aproveitar essa fragilidade momentânea para pedir dinheiro. Até recebi algumas ajudas, mas o intuito mesmo é conseguir dinheiro com a venda dos livros. Eu quero que as pessoas ajudem se puderem", disse.

Apesar das dificuldades, Cezar diz que está muito otimista. Com isso, ele conta que espera arrecadar o dinheiro para fazer a primeira cirurgia ainda neste mês.

"Não vou conseguir ter a mesma vida de antes. Não vou poder correr, jogar bola. Uma lista de restrições. Mas no momento eu quero me livrar a dor. Eu tenho um otimismo muito grande. Acho que está tudo bem encaminhado e acredito que vou conseguir arrecadar pelo menos metade da meta. Já está ótimo", completa.

Para ajudar

Os livros podem ser adquiridos pela plataforma digital Amazon ou por meio das redes sociais do escritor. (acesse este link).