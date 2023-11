Empresa cearense realiza black friday com condições para limpar nome de consumidores

Uma das principais dores de cabeça dos brasileiros, o endividamento é uma realidade na vida de muitos. Como uma alternativa para os consumidores que estão nessa situação, a empresa Fortal Soluções Financeiras, presente no mercado há dois anos com serviços para ajudá-los a recuperar o crédito, realiza neste mês de novembro uma Black Friday com condições e ofertas especiais para quem deseja limpar o seu nome.

De acordo com a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), cerca de 76,1% dos consumidores da capital estão endividados, em referência aos últimos meses de julho e agosto de 2023. O valor representa um aumento de 3,2 pontos percentuais em comparação ao bimestre anterior, de 72,9%. Cerca de 22,4% dos fortalezenses estão com dívidas em atraso, o que representa, contudo, uma redução de 2,2 pontos percentuais.

De acordo com os diretores da Fortal Soluções Financeiras, Renan Pinheiro e Lucas Sales, a empresa ajuda os consumidores endividados por meio de um serviço jurídico que permite a suspensão de dívidas com garantia total de até 12 meses. Durante esse tempo, o cliente permanece com o nome totalmente limpo, ou seja, com o primeiro passo é o principal requisito para se restabelecer no mercado de crédito.

“A suspensão é realizada por meio de uma liminar relacionada ao Art. 42 no Código de Defesa do Consumidor. Na Lei, o consumidor inadimplente ‘não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça’, explicam os diretores. Após esse período de 12 meses de fôlego para se organizar, segundo eles, o cliente pode novamente fazer o serviço ou então quitar as dívidas diretamente com os credores.

Os serviços são realizados de forma totalmente digital, para clientes tanto no Brasil quanto em outros países. Para todos os contratos há uma garantia de realização do serviço em até 30 dias ou a devolução do dinheiro. Renan e Lucas informam que, nesta Black Friday, “a empresa contará com ótimas condições à vista e parcelado, com o intuito de ajudar cada vez mais pessoas a se reerguer rumo à liberdade financeira”.

A Fortal Soluções Financeiras já conta com mais de 10 mil cases em todo Brasil, e no exterior, em países como Estados Unidos, Portugal, Espanha, entre outros.

Serviço

Fortal Soluções Financeiras

Site: fortalsolucoesfinanceira.com.br