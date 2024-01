Alpinista arma rede embaixo de ponte na Barra do Ceará para ver pôr do sol

O pôr do sol na Barra do Ceará é uma das paisagens mais bonitas de Fortaleza e foi o que motivou o alpinista industrial e montanhista Uchôa Neto, de 31 anos, a armar uma rede na Ponte José Martins Rodrigues para admirar a vista.

As imagens do momento viralizaram na redes sociais. "Um pôr do sol diferente. Sempre na busca de lugares assim diferentes pra armar minha redinha", escreveu o alpinista em uma das publicações.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Uchôa, que trabalha com alpinismo há 15 anos, conta que armar a rede levou somente 30 minutos e dá detalhes da empreitada.

"Eu já tenho uma estrutura pré-montada que já montei ela em outros lugares. Já fiz uma tirolesa em que você passa por ela deitado na rede", conta.

Para armar a rede, ele contou com cordas certificadas e próprias para trabalho em altura e esportivo. Já a rede é um modelo comum.

"Eu não tinha essa ideia de que poderia fazer isso, essa viralização. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer porque é uma coisa fora do normal, né? Um cara montando uma rede embaixo da ponte", afirma.

O alpinista, que também trabalha na área esportiva, levando pessoas para fazer atividades como rapel, conta que já recebeu pedidos de pessoas que querem ter a experiência de ver o pôr do sol na rede, embaixo da ponte da Barra do Ceará.

Após o feito, Uchôa já tem novas ideias. Agora, ele quer armar uma rede entre dois prédios na Av. Beira-Mar. "Acho que com essa viralização vai dar mais uma ajuda pra conseguir algum contato pra tá fazendo em outros locais", diz.