Avenida Heráclito Graça terá mais um trecho bloqueado em Fortaleza para obra de drenagem

O bloqueio da Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, será expandido, a partir da próxima segunda-feira (22), em razão de uma obra de drenagem que acontece na região. Ano após ano, a via fica alagada com fortes chuvas que acontecem na Capital.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) divulgou, na última sexta-feira (19), em seu site, que o novo bloqueio acontece nos dois sentidos da via, entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto, estendendo a interdição que já existia.

As intervenções compreendem três faixas de tráfego e o canteiro central da Avenida. A Prefeitura recomenda aos motoristas utilizar as rotas alternativas sugeridas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e indicadas pelas placas de sinalização instaladas ao longo de toda a avenida e garante que agentes da AMC estarão no local para dar suporte operacional e orientar os motoristas.

Para os lojistas e moradores da região, a Prefeitura afirma que foi destinado um acesso local com a construção de uma via de passagem, além da liberação de uma das faixas de tráfego no sentido Centro/Aldeota para permitir a circulação até os imóveis.

A obra na Avenida Heráclito Graça deve se estender por mais 11 meses, prazo final da intervenção. Nesse período, outros trechos da via devem ser interditados conforme o avanço das obras.

Legenda: Segundo Prefeitura, o sistema de drenagem da avenida está parcialmente obstruído e subdimensionado Foto: Fabiane de Paula

Reservatório de controle de cheias

A obra de drenagem na Avenida Heráclito Graça começou em novembro de 2023. O objetivo da Prefeitura de Fortaleza é construir um reservatório de controle de cheias, sob a avenida, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo. Com isso, a água que se acumulava pela chuva deve ser desviada para o Riacho Pajeú.

Prefeitura Municipal de Fortaleza Em publicação O sistema subterrâneo terá capacidade de armazenamento de 14 mil m³ de água, o equivalente a 13 piscinas olímpicas, cujo volume passará a ser escoado gradativamente e direcionado até o riacho Pajeú. Para auxiliar no escoamento da água pluvial sobre a avenida, serão instaladas grelhas de drenagem ao longo da via, fazendo com que não haja mais pontos de alagamentos na pista, que atualmente acontece devido à obstrução e a insuficiência da galeria de drenagem existente".

Além do reservatório, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) promete entregar a substituição do pavimento asfáltico por piso em intertravado; a construção de calçadas acessíveis e niveladas; e a requalificação da Praça Bárbara de Alencar, que passará por reforma em todo o seu espaço.

Como fica o trânsito

A Prefeitura sugere que "o condutor que trafegar no sentido Aldeota/Centro pela Av. Heráclito Graça deve entrar à direita na Rua Antônio Augusto, à esquerda na Rua Fiuza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita para retornar à Av. Heráclito Graça".

No sentido contrário, Centro/Aldeota, "deve entrar à esquerda na Rua Nogueira Acioli, à esquerda na Rua Rocha Lima, à esquerda na Rua Antônio Augusto e à direita para retornar à Av. Heráclito Graça".

A mudança interfere também em linhas de ônibus municipais. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) alterou o itinerário das linhas 028 - Antônio Bezerra/Papicu/1; 816 - Edson Queiroz/Centro/1; e 701 - Parque Americano/Centro/1.

"Ao dirigirem-se no sentido Centro, os ônibus devem acessar a Rua Carlos Vasconcelos, Rua Fiúza Pontes, Rua Nogueira Acioly, retornando para Av. Heráclito Graça e seguir o itinerário vigente. Ao dirigirem-se no sentido Papicu, os ônibus devem acessar a Rua Bárbara de Alencar, Rua Nogueira Acioly, Rua Rocha Lima, Rua Carlos Vasconcelos para seguir o itinerário vigente", avisa o Órgão.