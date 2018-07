Linha Leste: obra pode reiniciar em 15 dias

01:00 · 06.07.2018 por Samuel Quintela - Repórter

Em matéria publicada no dia 29 de junho deste ano, o Diário do Nordeste já adiantava que o contrato da nova licitação sairia em breve

A Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra) está focada em garantir que as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) sejam retomadas ainda neste ano. Segundo Lúcio Gomes, responsável pela Pasta, a ordem de serviço, para que o consórcio vencedor do último processo licitatório possa dar seguimento às atividades, deverá ser assinada nos próximos 10 ou 15 dias. Com a confirmação desse documento, as empresas responsáveis (Construtora Ferreira Guedes S/A e Sacyr Construcción) poderão, prontamente, iniciar o processo de contratação de pessoal e de estabelecimento do canteiro de obras.

O secretário ainda descartou que o calendário eleitoral possa atrapalhar o processo final antes da liberação da ordem de serviço. A partir do próximo domingo (8), não será permitido, após determinação da Justiça Eleitoral, a realização de qualquer evento, por parte do poder público, que possa ser utilizado como propaganda para a campanha. Com essa medida, havia a possibilidade de que o reinício das obras ficasse apenas para o próximo ano, após uma possível reeleição de Camilo Santana (PT-CE).

No entanto, Gomes afirmou que a Seinfra está trabalhando para que isso não aconteça, aguardando apenas os trâmites do processo licitatório serem concluídos parar que a ordem de serviço seja assinada. "A ordem de serviço deve demorar mais uns 10 ou 15 dias. Existe todo um roteiro que o consórcio tem que cumprir, consolidar alguns documentos, fazer um registro na Junta Comercial e depositar garantias, mas estamos confiantes que tudo deve seguir tranquilamente. Não vamos dar uma data exata por cautela, mas tudo deve ser concluído em 10 ou 15 dias", reforçou o secretário de Infraestrutura do Estado.

Nas redes sociais, o senador e presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE) comentou sobre a importância do Metrofor para a Capital cearense. O emedebista aproveitou uma visita de Camilo Santana a Brasília para postar, no Twitter, uma foto elogiando o trabalho feito pelo Governo do Estado.



Suporte

A visita em questão foi marcada pelo governador assinando um termo de renovação, nessa quinta-feira (5), de compromisso com o Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, para dar seguimento às obras da Linha Leste, adaptando a parceria ao novo escopo do projeto, chamado Fase 1. "A Linha Leste é uma conquista que vai melhorar o transporte público e proporcionar qualidade de vida à população", disse Eunício Oliveira, no Twitter. "Essa obra de mobilidade é muito importante para a quinta maior capital brasileira. Essa conquista é do povo do Ceará", comemorou Camilo.

A assinatura também serviu para garantir R$ 673 milhões através de um financiamento da Caixa e do governo federal. O montante será complementado por um empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 1 bilhão, que deverá ser fechado na próxima semana, segundo o secretário Lúcio Gomes.

"O processo com o BNDES é um pouco mais complicado do que o da Caixa pela questão das garantias e análises, mas deverá ser fechado ainda na próxima semana", explicou Gomes.

Valores

O Consórcio FTS, formado pela Construtora Ferreira Guedes S/A e Sacyr Construcción, venceu a licitação ao apresentar desconto de 14,03%, representando R$ 239,7 milhões a menos do valor estimado para o processo da Linha Leste, que era de R$ 1.709.251.083,09. Assim, o valor final ficou em R$ 1.469.446.061,46.