Governo já tem nomes para cargos-chave

00:00 · 10.01.2017

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Robinson de Castro (acima), deve assumir a Adece, enquanto Lima Júnior (abaixo) confirmou que foi sondado pelo governo para capitanear alguns projetos ( Fotos: Helosa Araújo/André Lima )

Apontado como o novo presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) nos bastidores do governo estadual, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, Robinson de Castro, confirmou o convite recebido desde antes do Réveillon, que as conversas com o Estado avançaram, mas continua cauteloso sobre quando será realmente sua nomeação.

"Não.... Não conversei com ninguém do governo (do Estado do Ceará) ainda. Muita gente está me parabenizando... Mas ainda não tive uma conversa conclusiva", afirmou Robinson sobre a tratativa final que o levará a ocupar um dos cargos chave para a captação de investidores e principalmente o desenvolvimento de negócios em áreas estratégicas para o Estado.

Em momentos chave para o deslanche da política desenvolvimentista do Ceará, a Adece assumiu função crucial, representando o Estado como acionista em algumas investidas empresariais cuja participação estatal foi necessária para apoiar os investidores, como na implantação da Siderúrgica Latino Americana S/A (Silat), em Caucaia.

Sobre quando deve ocorrer a nomeação oficial de Robinson de Castro para a Adece, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) também foi contatada, porém, o posicionamento é de que a prerrogativa de o governador Camilo Santana de anunciar o novo nome para a Adece não poderá ser descumprida pela Pasta em caso algum. No entanto, ainda não há data definida pelo governador do Estado para que isso aconteça, como também acontece em outros cargos que possivelmente terão alterações no comando.

Comando de projetos

É o caso do ex-vice-governador do Estado, Lima Júnior, que também confirmou o convite feito pelo próprio Camilo Santana para a coordenação de projetos do governo. Ele ainda contou que se reúne com o governador e parte da equipe dele há algum tempo para tratar dos projetos de políticas públicas que deve coordenar se aceitar a função.

Segundo informou, ele "está no campo das avaliações" e ainda deve ter mais conversas presenciais com o governador, uma vez que disse ter se colocado à disposição do chefe do Executivo cearense para tratar de como poderá "ajudar a melhorar". A data para uma definição após essas conversas não foi dada por Lima Júnior, o qual disse caber ao governador apontar. No entanto, enquanto as tratativas entre os dois não forem concluídas, isso não deve acontecer, como ele mesmo admite.

"Para me conquistar precisa me convencer que tem um bom projeto para se trabalhar", afirmou o hoje empresário, afirmando que não tem "mais idade para estar fazendo aventuras". Lima Júnior ainda classificou a decisão como "uma mudança muito grande no projeto de vida e também profissional", apontando sua carreira como "madura e bastante realizada".

"Preciso avaliar bastante. Afinal, eu me afastei (do setor público) por um bom tempo, e uma série de superações precisam ser debatidas até tomarmos uma decisão", afirmou. Uma das questões mais mencionadas pelo ex-governador são os projetos que serão desenvolvidos ou não pelo governo de Camilo Santana e que devem ficar sob sua coordenação. De acordo com ele, as reuniões atualizam-o sobre quais os objetivos das políticas públicas do governo cearense. "Precisamos saber se tem condições ou não de concluir".