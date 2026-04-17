Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Normatel promove campanha com descontos em elétrica e hidráulica

Ação reúne ofertas e segue até o dia 26 de abril nas lojas e canais digitais da empresa

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: A campanha também dialoga com profissionais como eletricistas, encanadores e técnicos.
Foto: divulgação

Até o próximo dia 26 de abril, a Normatel realiza a campanha “Mega Elétrica e Hidráulica”, com condições especiais para produtos dessas categorias. A proposta é reunir alguns dos preços mais competitivos do ano para itens essenciais em obras e reformas.

Na promoção, o foco está em materiais elétricos e hidráulicos, considerados fundamentais para o funcionamento, segurança e durabilidade de projetos. Como os itens costumam representar uma fatia relevante do orçamento, seus preços influenciam diretamente o ritmo das obras.

Campanha que abrange diferentes perfis

A campanha também dialoga com profissionais do setor, como eletricistas, encanadores e técnicos, que exercem papel decisivo na escolha dos materiais. A consistência do portfólio e a confiabilidade dos produtos oferecidos são pontos que reforçam a relação da marca com esse público.

A operação envolve uma atuação conjunta das áreas de marketing, comercial e comunicação. A estratégia e a criação são conduzidas pela Advance Comunicação.

As condições são válidas em todas as unidades da Normatel em Fortaleza e no Cariri, além dos canais digitais da empresa.

Serviço
Instagram: @normatel.homecenter
https://www.normatel.com.br
Contato: 85-3031-9999

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Negócios

Normatel promove campanha com descontos em elétrica e hidráulica

Ação reúne ofertas e segue até o dia 26 de abril nas lojas e canais digitais da empresa

Agência de Conteúdo DN
Há 23 minutos
Avião parado.
Igor Pires

TAP contrata companhia aérea espanhola para fazer voos entre Fortaleza e Lisboa; veja o que muda

Igor Pires
Há 23 minutos
Egídio Serpa

A tecnologia está fazendo uma revolução na pecuária do Ceará

A Fertilização in Vitro e a Inseminação Artificial multiplicarão o rebanho bovino cearense de leite e de corte

Egídio Serpa
Há 1 hora
Foto que contém homem de costas pescando peixes em tanque.
Agro

Quais as regras e limites para declaração de Imposto de Renda em atividade rural em 2026?

Mudanças principais envolvem o limite anual de faturamento.

Luciano Rodrigues
Há 1 hora
Carro elétrico BYD vermelho sendo abastecido.
Victor Ximenes

Procura por carros elétricos 0 KM cresce 22% no Ceará, no 1º tri

Híbridos concentram o maior volume de interesse neste começo de ano no Estado.

Victor Ximenes
Há 1 hora
Resultado da Timemania 2381 de hoje, 16/04; prêmio é de R$ 19,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2381 de hoje, 16/04; prêmio é de R$ 19,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
16 de Abril de 2026
Resultado Dia de Sorte 1202 de hoje, 16/04; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1202 de hoje, 16/04; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
16 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7003, desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 18,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7003, desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 18,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
16 de Abril de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2997 desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 52,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2997 desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 52,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
16 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3663, desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3663, desta quinta-feira (16/04); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
16 de Abril de 2026
Sicredi Veredas abre agência na Aldeota.
Victor Ximenes

Sicredi salta 21%, flerta com R$ 2 bi em ativos e abre maior agência em Fortaleza

Cooperativa de crédito acelera estratégia de expansão no Ceará e Maranhão.

Victor Ximenes
16 de Abril de 2026
Egídio Serpa

SRH tranquiliza: obras do sifão do Eixão das Águas estão em dia

Secretário Ramon Rodrigues assegura que, em dezembro, a vazão do Eixão saltará de 11 m³/s para 22 m³/s

Egídio Serpa
16 de Abril de 2026
Mão de homem segurando um rolo de pintura com tinta amarela, passando em uma parede externa de uma casa.
Negócios

Reforma valoriza imóvel e pode reduzir imposto: saiba como declarar no IR 2026

Entenda as características do que é aceito na hora de atualizar o valor do seu bem.

Paloma Vargas
16 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Construção Civil: terreno valioso na Varjota vira briga na Justiça

O leilão virtual de um imóvel de 4,8 mil m² teve, estranhamente, ninguém interessado

Egídio Serpa
16 de Abril de 2026
Foto que contém fachada da Trebeschi em Minas Gerais.
Agro

Recuperação judicial da Trebeschi gera incertezas no Ceará; entenda os possíveis impactos

Grupo é um dos maiores produtores nacionais de tomate e emprega mais de 400 pessoas na Serra da Ibiapaba.

Luciano Rodrigues
16 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 7002, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 17,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 7002, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 17,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2912 – Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2912 – Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Apostas para a Lotomania 2912 nessa quarta-feira vão até às 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3662, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3662, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 835 - Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 6,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 835 - Sorteio de quarta-feira, 15/04; Prêmio de R$ 6,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 835 em 15/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2945 de hoje, quarta-feira, 15/04; prêmio é de R$ 800 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2945 de hoje, quarta-feira, 15/04; prêmio é de R$ 800 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2945 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 800 mil.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Resultado da +Milionária 346 de hoje 15/04; prêmio é de R$ 35,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 346 de hoje 15/04; prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6057, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6057, desta quarta-feira (15/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
15 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Jornada de trabalho deve juntar produtividade e competitividade

Segundo a indústria têxtil, já existe, na prática, um nível de acomodação decorrente de negociações coletivas, arranjos setoriais e organização produtiva das empresas.

Egídio Serpa
15 de Abril de 2026
Egídio Serpa

IV Anel Viário: o suplício de quem trabalha e produz

O que ali está exposto é a prova provada do que acontece com quase todas as obras públicas no Brasil.

Egídio Serpa
15 de Abril de 2026
Ilustração de um robô segurando currículo.
Delania Santos

Por que exagerar no currículo com IA pode custar sua vaga?

Delania Santos
15 de Abril de 2026
Imagem de um Opala parado.
Negócios

Monza e Opala entre os mais buscados no Ceará após isenção nacional de IPVA para carros antigos

As buscas por esses modelos cresceram 5%.

Bruna Damasceno
15 de Abril de 2026
Avião da LATAM modelo A321 XLR estacionado na pista, aeronave que deve operar rotas internacionais como Fortaleza-Madri e Lisboa.
Igor Pires

CEO da Latam fala em voo Fortaleza-Madri com A321 XLR; aeronave deve assumir também rota para Lisboa

Roberto Alvo afirmou, anteriormente, que a companhia poderia instalar um hub internacional no aeroporto Pinto Martins.

Igor Pires
14 de Abril de 2026
Imagem do sistema do Pis/Pasep para matéria sobre abono salarial.
Negócios

Pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 continua nesta quarta (15); veja quem recebe

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) prevê desembolso de R$ 230,4 milhões no Ceará.

Redação
14 de Abril de 2026
foto aérea do hospital Unimed Fortaleza.
Negócios

Unimed Fortaleza é multada em R$ 117 mil por cancelamento irregular de planos de saúde

Segundo o Decon, consumidores não foram notificados previamente sobre rescisão contratual.

Redação
14 de Abril de 2026
Mão segurando cinco contas de energia da Enel Ceará.
Negócios

Quanto a conta de luz pode ficar mais cara no Ceará após reajuste da Enel em 2026?

Conselho dos Consumidores questiona salto de reajuste.

Paloma Vargas
14 de Abril de 2026