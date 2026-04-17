Normatel promove campanha com descontos em elétrica e hidráulica

Até o próximo dia 26 de abril, a Normatel realiza a campanha “Mega Elétrica e Hidráulica”, com condições especiais para produtos dessas categorias. A proposta é reunir alguns dos preços mais competitivos do ano para itens essenciais em obras e reformas.

Na promoção, o foco está em materiais elétricos e hidráulicos, considerados fundamentais para o funcionamento, segurança e durabilidade de projetos. Como os itens costumam representar uma fatia relevante do orçamento, seus preços influenciam diretamente o ritmo das obras.

Campanha que abrange diferentes perfis

A campanha também dialoga com profissionais do setor, como eletricistas, encanadores e técnicos, que exercem papel decisivo na escolha dos materiais. A consistência do portfólio e a confiabilidade dos produtos oferecidos são pontos que reforçam a relação da marca com esse público.

A operação envolve uma atuação conjunta das áreas de marketing, comercial e comunicação. A estratégia e a criação são conduzidas pela Advance Comunicação.

As condições são válidas em todas as unidades da Normatel em Fortaleza e no Cariri, além dos canais digitais da empresa.

Serviço

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Contato: 85-3031-9999